Un accord entre la Premiership et les clubs anglais aurait été conclu pour limiter le nombre maximal de joueurs au sein des effectifs. Les clubs du Royaume seraient dans l'obligation d'avoir trente-cinq joueurs professionnels, seulement, en plus de douze joueurs issus de la formation.

La révolution se poursuit en Angleterre. Les effectifs des clubs anglais vont être soumis à un nombre maximal de joueurs, informe le Telegraph ce mardi. Un accord aurait été conclu entre la Premiership et les équipes du championnat pour restreindre les effectifs à trente-cinq joueurs professionnels et douze joueurs issus de la formation (appelé "groupe de transition"), soit un total de quarante-sept joueurs. L'idée est de resserrer les groupes en développant davantage les jeunes promesses du rugby anglais. Après le passage de treize à dix clubs anglais cet été, le nombre de matchs a été considérablement réduit et n'oblige plus les clubs anglais à disposer d'effectifs immenses, sans contraintes.

La mise en place d'une draft sur le modèle de la NBA ?

Bath a par exemple soixante-treize joueurs (professionnels et issus de la formation) dans son effectif. "Vous devez atteindre ce point idéal (de trente-cinq joueurs). Vous ne voulez pas que votre équipe soit trop petite là où les joueurs jouent trop, mais vous ne voulez pas que votre équipe soit trop grande là où les joueurs ne jouent jamais. Il y a des équipes de 70 joueurs et il y en aura 10 ou 15 joueurs qui joueront moins de cinq matchs par saison. Cela n’aide personne" déclare une source proche des négociations de l'accord.

Le média britannique informe également qu'un système de "draft" serait à l'étude. Utilisé dans le basket américain, ce système consiste à envoyer chaque année une classe de jeunes joueurs dans chaque équipe de NBA. Les plus talentueux se dirigent vers les équipes les moins performantes, et inversement, afin de garantir une concurrence à long terme entre les équipes. "Les clubs doivent identifier les prospects qui sont réellement susceptibles de percer. De plus, si vous limitez ces chiffres, cela permet à d’autres clubs de récupérer certains de ces autres talents qui autrement seraient stockés. Par exemple, nous ne voudrions pas qu’un tas de jeunes demis d’ouverture fassent la queue derrière Marcus Smith aux Harlequins, car il sera là dans un avenir prévisible et ils ne joueront tout simplement pas" conclut le proche des négociations.