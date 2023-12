Contre Exeter, Toulon a peut-être perdu plus qu'un match. À la 55e minute, suite à un déblayage, son demi de mêlée Baptiste Serin se luxe l'épaule. Si la durée exacte de son absence n'est pas encore certaine, toujours est-il que l'ancien bordelais va manquer à son club, on en discute dans La Troisième mi-temps.

La sortie de Baptiste Serin a-t-elle été le tournant de la rencontre entre Toulon et Exeter ? Le demi de mêlée rouge et noir est sorti à peine deux minutes après être entré en jeu. Privé du retour de Ben White à cause du règlement de l'EPCR, le RCT a dû bricoler avec Enzo Hervé à la mêlée. Les Varois sont passés de 18-5 à 18-19 en trente minutes et ont manqué une belle occasion de lancer leur Champions Cup. Alors, le RCT est-il trop dépendant de Baptiste Serin ?