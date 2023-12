Il y aura foule ce lundi soir à Montauban au Pavillon Sapiac (19h) : 800 convives sont attendus après la belle victoire sur Aurillac pour honorer le club, le staff et les deux lauréats du soir, Bastien Guillemin et Alexis Bernadet.

Midi olympique et l'Usm ont prévu de belles surprises : le "tout Montauban" sera là, autour du Président Jean-Claude Maillard, du President du Groupe La Dépêche, Jean-Michel Baylet et de Madame Brigitte Barèges, avec les partenaires, les anciens, l'Association et les supporters nombreux...

Les Montalbanais septièmes de Pro D2

Après une saison galère, les Tarn-et-Garonnais ont retrouvé des couleurs. Après treize journées, ils sont septièmes au classement, à égalité de points avec Grenoble, sixième. Ce vendredi, l'Usm se déplace à Agen pour tenter de signer un gros coup et viser encore plus haut.