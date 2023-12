Le Stade français s'est incliné sur la pelouse de Sale pour sa première rencontre de Champions Cup (28-5). Les Parisiens se sont effondrés en deuxième période, malgré un début de match plutôt intéressant. Les hommes de Ghezal et Labit devront vite se reprendre le week-end prochain avec la réception de Leicester.

Sous le soleil de la banlieue de Manchester, pour la suite de la 1ère journée de la Champions Cup, Paris a mordu la poussière face aux Sharks de Tom Curry et Manu Tuilagi (28-5). Dans le match en première période, les Parisiens, à force de subir, ont fini par plier dans un deuxième acte cauchemardesque. Ils ont été trop défaillants dans le jeu de dépossession où George Ford a pris le dessus sur Joris Segonds. Avec ce revers, Paris, en attendant les résultats du jour, prend la place de lanterne rouge de la poule 4. Sale prend la tête avec quatre unités.

Ward éclaire un match fermé

À la demi-heure de jeu, les statistiques étaient sans appel : Sale avait le gain du territoire (78%), mais aussi de la possession (71%). Devant grâce à une pénalité de Ford (3-0, 15e), les Anglais ont été longtemps malheureux à l'image de l'essai refusé pour Carpenter. Sur une transversale de Warr, l'arrière n'a pas su contrôler le ballon au moment de tenter une spectaculaire claquette.

Tout juste sortis de leur camp, les partenaires de Boudehent ont fait preuve d'un froid réalisme. Au départ d'une touche, Jérémy Ward a conclu un magnifique lancement en première main. En bout d'aile, Léo Barré a bien manoeuvré un deux contre deux, avant de servir Hamdaoui. L'arrière de formation, replacé à l'aile cette après-midi, a réalisé une offrande vers son capitaine (3-5, 27e). À une minute de rentrer aux vestiaires avec un avantage, les Franciliens ont été sanctionnés par une nouvelle pénalité longue distance du maestro George Ford (6-5, 39e). Un score plutôt logique à la vue de la physionomie de cette rencontre.

Paris n'a pas inscrit le moindre point en deuxième période

Dans le second acte, la mainmise anglaise s'est confirmée. Ford a ajouté trois points (9-5, 50e), et les Sharks ont décidé de lâcher la cavalerie à la suite de l'entrée de Quirke. Le jeune demi de mêlée (22 ans, 2 sélections avec le XV de la Rose) a apporté du dynamisme dans un match terne et sans rythme.

Au sein des 22 mètres parisiens, à la suite d'une charge de Jonny Hill au niveau des 15 mètres, le natif de Manchester a entrepris un renversement de sens payant. Les Parisiens ont fourni le grand côté, et Tom O'Flaherty a marqué sans opposition (14-5, 54e). Dix minutes plus tard, sur un petit côté, Quirke a délivré une passe décisive à Jonny Hill (21-5, 64e). Dominateurs, les avants anglais ont enfoncé les Parisiens. Sur une pénalité jouée à la main, Sam Dugdale, malgré trois adversaires, s'est retourné sous les poteaux (28-5, 75e). La bande à Ford s'est réveillée un peu trop tard pour espérer un bonus offensif. Dans une semaine, pour entretenir l'espoir d'une qualification, les protégés de Labit devront montrer un autre visage lors de la réception de Leicester.