Capitaine du Stade toulousain face à Cardiff, Antoine Dupont était forcément satisfait après le large succès des siens. Le demi de mêlée haut-garonnais veut surtout retenir la performance défensive des siens.

Quel est votre ressenti après ce festival offensif contre Cardiff ?

C'est une prestation vraiment aboutie de notre part. Au-delà du score, nous sommes heureux du contenu. Notre défense a réussi à annihiler quasiment toutes leurs actions, et c'est aussi un vrai point positif. Notre match est très bon dans tous les secteurs.

Est-ce que c'est votre défense qui vous a servi de rampe de lancement ?

C'est sûr que ça fait toujours plaisir de récupérer des ballons importants dès le début du match. Ensuite, nos deux premiers essais nous ont offert la confiance dont on avait besoin pour la suite de la rencontre.

Toulouse surclasse Cardiff et débute parfaitement sa Champions Cup !



Le film du match : https://t.co/JY5CczuTJn pic.twitter.com/Dz6fEtahtO — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 9, 2023

Malgré la pluie, vous avez tout de même envoyé beaucoup de jeu...

Nous avons simplement voulu jouer notre jeu. Par moments, cela nous a un peu fait défaut car on on a peut-être trop joué dans notre camp. C'est vrai que ça nous a néanmoins débloqué quelques situations, de percer de loin donc c'est une satisfaction d'avoir déplacé le ballon malgré des conditions compliquées.

Est-ce que ce match est une sorte de réponse aux critiques ?

Pas vraiment. Nous étions les premiers frustrés de nos derniers matchs, de sentir que nous étions loin de notre potentiel. Il y avait simplement face à Cardiff l'envie de se lâcher, de jouer juste. Tout le monde a pris du plaisir sur le terrain. Pour moi, nos séquences défensives sont mêmes plus importantes que nos sept essais.

Comment jugez-vous votre prestation ?

Je me suis bien senti, comme toute l'équipe. J'avais des solutions à chaque fois que je portais le ballon donc c'était plus facile. Le fait de jouer dans l'avancée nous a permis d'avoir de nombreuses actions favorables. Le jeu est aussi plus aéré qu'en Top 14 donc tout le monde se régale et moi aussi.

Comment avez-vous trouvé l'équipe de Cardiff ?

C'est une formation qui est très différente de la nôtre. Sur le papier, nous étions favoris mais on savait qu'en Champions Cup il faut se méfier car il y a énormément de rythme. La semaine prochaine, ce sera différent donc il ne faut pas s'emballer.

Avez-vous senti que le fait de débuter cette Champions Cup avait régénéré le groupe cette semaine ?

Il y a toujours une atmosphère particulière à Toulouse quand on commence sur la scène européenne. On change de ballon, on change de maillot, il y a plein de petits trucs qui changent et qui amènent de la fraîcheur.