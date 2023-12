Pro D2 - Dax enchaîne en souffrant face à Valence Romans

Pro D2 - Largement dominés jusqu'à l'heure de jeu, les Dacquois ont été les plus réalistes en marquant des essais lors de leurs rares occasions. Valence Romans repart de son déplacement avec le point du bonus défensif.

Malheur au perdant dans ce remake de la finale de Nationale du 27 mai dernier. Dans ce choc entre les deux promus, les deux équipes avaient à cœur de l'emporter ce vendredi soir dans les Landes. Si Valence Romans l'avait emporté il y a quelques mois, ce soir les Dacquois ont pris leur revanche. Dominé jusqu'à l'heure de jeu, Dax prouve une fois de plus qu'à domicile, elle est une équipe extrêmement solide depuis quelques semaines.

Dominer n'est pas gagner

Les trombes d'eau tombées ces dernières heures dans les Landes laissaient craindre le pire en termes de spectacle. Après seulement quelques minutes de jeu, la pelouse du stade Maurice-Boyaux semblait déjà bien abîmée. Mais la météo n'était pas la seule responsable des dégâts subis sur le terrain. Les joueurs de Valence Romans ont multiplié les offensives dans les premières minutes. Une multitude d'attaques récompensées une première fois au quart d'heure de jeu. Les locaux étaient contraints de multiplier les fautes et ont été logiquement sanctionnés sur pénalité. Joris Moura sorti blessé dès la douzième minute de jeu, Thomas Lhusero se chargeait d'inscrire les six premiers points de la rencontre (0-6).

Dans l'incapacité de répondre à l'intensité mise par les visiteurs, Dax semblait mal embarqué dans cette rencontre. Les supporters dacquois ne se trompaient pas et décidaient d'encourager encore plus leurs joueurs très discrets sur le terrain jusqu'à présent. Mais trop d'intensité pousse parfois les joueurs de rugby à commettre quelques erreurs. Neiceru voyait son plaquage être sanctionné par l'arbitre de la rencontre. Dax profitait de l'occasion pour réduire l'écart et inscrire ses premiers points dans cette rencontre (3-6).

Pas de quoi inquiéter les Damiers qui repartaient rapidement au combat. Le buteur Lhusero profitait d'une nouvelle pénalité pour redonner un peu d'air à son équipe et portait le score à 9-3.

Un essai sur le gong qui change tout

Et alors qu'on imaginait les deux équipes revenir aux vestiaires sur ce score, Dax profitait du relâchement de son adversaire pour aplatir quelques secondes avant la pause. En force, Jean-Baptiste Barrere ramenait les siens avant que Romuald Seguy ne permette à son équipe de passer devant (10-9). Un score inespéré étant donné le scenario de ce premier acte.

Au retour des vestiaires, les Damiers repartaient au combat avec la même intensité. A l'image de l'essai concédait en toute fin de première période, les visiteurs se faisaient une nouvelle fois surprendre en force sur l'une des rares incursions des Landais peu avant l'heure de jeu (15-9).

Après quelques pénalités et un essai inscrit en fin de match (76') grâce à Dorian Marco Pena, les Damiers réduit à 13 repartait de Maurice-Boyaux avec le point du bonus défensif. Pas certain que cela suffise à redonner le sourire aux joueurs drômois.