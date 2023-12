Pro D2 - Ce vendredi soir, Soyaux-Angoulême s'est imposé à domicile contre le SU Agen (16-7) dans le cadre de la treizième journée de Pro D2 au Stade Chanzy. Toujours pas de victoire à l'extérieur cette saison pour les Agenais qui manquent l'occasion d'intégrer le Top 6. Les Angoumoisins se rapprochent de Biarritz, premier non relégable.

Texier s'est bien rattrapé

Au Stade Chanzy d'Angoulême, les Angoumoisins ont battu le SU Agen (16-7) ce vendredi soir lors de la 13e journée. Un résultat faisant les affaires de Soyaux-Angoulême qui réduit son retard sur Biarritz, premier non relégable au classement. Dans une rencontre qui a mis du temps à démarrer, les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans ce premier acte. Alors qu'Agen cherchait une première victoire à l'extérieur cette saison en Pro D2, les coéquipiers de Thomas Vincent ont été imprécis lors de leurs occasions. Bien décalé par Buttin au quart d'heure, Clément Garrigues a commis un en-avant qui aurait pu l'amener vers l'essai. Marqué par les fautes de main, le début de match a vu Hubert Texier sortir pendant dix minutes après un mauvais plaquage dans les airs. Juste avant la mi-temps, le troisième ligne s'est rattrapé.

Alors que Ben Botica a ouvert le score sur une pénalité (3-0, 30e), les joueurs d'Alexandre Ruiz ont vu leurs efforts récompensés. Après une belle percée plein centre du demi d'ouverture néo-zélandais, les Angoumoisins pilonnent la ligne d'en-but agenaise avant qu'Hubert Texier n'aplatisse en force (10-0, 39e). Un essai qui a permis à Soyaux-Angoulême de basculer avec dix points d'avance à la pause.

Toujours pas de victoire en déplacement pour le SUA

Si Agen est revenu avec de meilleures intentions en deuxième période, le plaquage haut de Valentin Gayraud sur Mathis Lafon a permis à Ben Botica de continuer son sans-faute (13-0, 43e). Deux minutes plus tard, Thomas Vincent a trouvé le sommet du poteau droit angoumoisin (45e) sur sa première tentative du match, empêchant les Agenais d'ouvrir leur compteur. Si les deux équipes ont tenté de gagner du terrain avec des coups de pied d'occupation, Thomas Vincent a sonné la révolte du SUA après l'heure de jeu suite à un nouveau lancement de jeu. Après une touche, le demi d'ouverture trouve la faille au centre du terrain après des phases de pick and go (13-7, 62e).

Alors que les premières tensions sont apparues sur la pelouse du stade Chanzy, Matthys Gratien et ses partenaires auraient pu se faciliter la tâche. À la 70e minute de jeu, Kitwanga profite d'un ballon poussé au pied depuis la ligne médiane pour aplatir mais l'arbitre du soir, Hervé Lasausa n'accorde finalement pas l'essai après un en-avant de Nicolas Martins. Une pénalité de l'entrant Corentin Glenat a parachevé la marque du match (16-7, 74e).

Avec ce succès ce soir lors de la 13e journée de Pro D2 contre Agen, Soyaux-Angoulême (15e) se relance dans la course au maintien en revenant à deux points de Biarritz (14e). Alors qu'ils pouvaient s'ouvrir les portes du Top 6 en cas de succès, le SU Agen manque l'occasion et rétrograde au 11e rang. Lors de la prochaine journée, les Angoumoisins recevront vendredi la lanterne rouge, Rouen pour confirmer ce succès. Dans le même temps, Agen affrontera l'US Montalbanaise (7e) à domicile dans un choc de milieu de tableau pour se relancer.