Les nudistes martiniquais durement sanctionnés

C’est une histoire de mœurs pour le moins cocasse qui s’est déroulée la semaine dernière, en Martinique, où une plainte a été déposée par le maire de Diamant pour « exhibitionnisme » contre des rugbymen. Richard Bellemare, le président du club en question, retrace les faits.

Le jour où l’on a contacté Richard Bellemare, le président du club du Diamant a d’abord longuement soupiré, au téléphone : « J’aurais préféré que vous m’appeliez pour parler de notre école de rugby, laquelle a par exemple formé Samuel Nollet (troisième ligne d’Agen puis Massy, N.D.L.R.) ou Maël Moustin (ailier de l’Union Bordeaux-Bègles, N.D.L.R.), sacré l’été dernier champion du monde avec les moins de 20 ans français... » Mais le club du Diamant, qui regroupe 200 licenciés au sud-ouest de la Martinique, a beau être l’un des fleurons du rugby français dans les Caraïbes, il a aussi récemment fait parler de lui pour une cocasse histoire de mœurs : en début de semaine, Hugues Toussay, le maire de la ville de Diamant (6000 habitants), a en effet déposé plainte pour « exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans l’espace public », un délit passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Une raison à cela ? Dimanche dernier, une dizaine de joueurs du Rugby Club de Diamant ont ainsi pris des photos sur un rond-point de la ville dans le plus simple appareil. Bellemare poursuit ainsi : « C’est une initiative qui leur est personnelle, je tiens à le préciser : ce matin-là, certains joueurs du club se sont mis en tête de faire un calendrier et se sont alors regroupés sur un rond-point entièrement nus. Des passants les ont vus, les vidéos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux et le scandale a éclaté... »

Bellemare, le président : « Les gens de l’île trouvent ça choquant »

Des rugbymen nus en pleine ville ? Sans être usuel, légal ou même très élégant, c’est plutôt quelque chose de très ordinaire en métropole et de ce que l’on sache, la pratique n’a jamais conduit personne derrière les barreaux, en notre territoire. « Il faut bien que vous compreniez que cela ne fait pas partie des us et coutumes en Martinique, enchaîne aussitôt Richard Bellemare. Cela a été très mal perçu par la population et le maire. Pour tout dire, l’histoire a même été récupérée par certains extrémistes, toujours très heureux de pointer du doigt des Blancs, puisque la plupart de ces joueurs étaient des métropolitains ».

Dans la foulée du shooting, les protagonistes ont tous été convoqués par Richard Bellemare, lequel a par ailleurs présenté des excuses officielles à la population et n’exclut pas de sanctionner durement ses licenciés. Le président du Rugby Club de Diamant conclut : « Je sais qu’ils voulaient juste rigoler mais les gens de l’île trouvent ça choquant. Les parents nous confient leurs enfants : quelle image auront-ils de nous, désormais ? Les cours à l’école de rugby sont donc pour l’instant suspendus. […] Maintenant, je ne sais pas si nous allons exclure les fautifs du club ou pas. Mais si nous devons passer par là, nous le ferons : car je préfère repartir de zéro plutôt que de traîner cette histoire pendant des années: à mes yeux, le club passera toujours avant l’individu ». En attendant la décision définitive, les rugbymen en question ont donc été suspendus à titre conservatoire par les dirigeants du Diamant.