Mardi soir, après avoir dirigé l’entraînement des moins de 20 ans, l’entraîneur des avants tricolores William Servat a longuement évoqué les cas de Léo Barré et Uni Atonio avant de monter au créneau pour défendre la forme physique des Tricolores en général… et celle d’Antoine Dupont en particulier.

Mardi soir, vous avez dirigé avec les nouveaux venus du staff tricolore une séance d’entraînement auprès des moins de 20 ans tricolores. Comment l’avez-vous vécue ?

Le nouveau mandat est parti depuis un petit moment. Entre nous tous, la relation est déjà forte. Et puis vous savez, il n’y a pas beaucoup de changement par rapport à ce que nous faisions jusqu’ici. On est plutôt sur la continuité. Les résultats des quatre dernières années sont très positifs et nous allons bâtir dessus. On aborde l’avenir avec enthousiasme. De belles choses vont arriver.

L’autre soir, dans le Canal Rugby Club, l’ancien sélectionneur Marc Lièvremont disait qu’à ses yeux, Antoine Dupont était aujourd’hui revenu "dans une forme de norme". Pensez-vous les joueurs ayant disputé le dernier Mondial fatigués ?

Après la Coupe du monde que j’ai disputée (en 2011), j’ai longtemps ressenti les bénéfices de celle-ci à mon retour en club. (...) Nos internationaux ne sont donc pas en dette physique. Il y a une forme d’usure mentale, peut-être… Mais leur état physique n’est pas à remettre en question. Les matchs de coupe d’Europe qui arrivent permettront d’ailleurs à ces hommes-là une régénération mentale. On n’a pas de doute à avoir sur leur condition physique. (…) Pour en revenir à Antoine, j’étais au match (Paris-Toulouse) dimanche soir et je n’ai pas eu l’impression que ce soit une personne "normale". J’ai plutôt eu l’impression qu’il était largement suivi et adoré par le public, à chaque fois qu’il apparaissait sur l’écran géant. Tout le monde était enthousiaste à l’idée de le voir entrer sur le pré. Dire qu’Antoine est une personne normale est réducteur. C’est un très grand joueur qui revient dans la compétition, voilà tout.

Au CNR de Marcoussis, Fabien Galthié et son staff ont dirigé un entraînement entre les moins de 20 ans "développement" et les Espoirs de Massy. Nous y étions \ud83d\udc47https://t.co/l0htKGL39x — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 5, 2023

Puisque vous avez assisté au dernier Clasico, qu’avez-vous pensé de la performance de Léo Barré, le jeune arrière du Stade français ?

Léo a fait une belle partie et beaucoup de jeunes, dans le championnat, sont en train de monter. Ils tapent à la porte des grandes équipes. Entre nous, on discute mais on n’est pas encore dans le processus de sélection pur. La première réunion à ce sujet aura lieu la semaine prochaine : sur les joueurs, on a besoin d’échanger, de se convaincre... On évoquera le nom de Léo Barré mais également ceux de beaucoup d’autres jeunes. Le vivier français est en pleine progression. Les clubs travaillent bien.

Uini Atonio a annoncé qu’il était finalement disponible pour le XV de France. Est-ce un soulagement ?

À ce poste, il y a aussi des joueurs qui frappent à la porte, des jeunes joueurs très intéressants, notamment dans le sud de la France (le Bayonnais Tevita Tatafu est pisté, N.D.L.R.). Mais que Uini continue est une très bonne nouvelle. Je l’ai eu plusieurs fois au téléphone depuis la fin de la Coupe du monde, pour en discuter avec lui, tout comme j’avais également eu Romain Taofifenua (lui aussi est sélectionnable, N.DL.R.). […] Les joueurs se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Ils ont besoin d’en parler. En France, on pense parfois qu’à partir d’un certain âge, on est plus dans la culture du haut niveau. Je constate pourtant que chez les derniers champions du monde (l’Afrique du Sud), beaucoup de joueurs avaient cet âge-là…