Tevita Kuridrani signe à Seattle, en Major League Rugby, pour les deux prochaines saisons. Son dernier club était le Biarritz olympique, qu'il a quitté il y a un an.

Il avait pris part à la difficile saison de Biarritz en Top 14 (20 matchs, 18 titularisations). L'avant-dernière journée à Clermont, le 21 mai 2022, avait d'ailleurs été son dernier match. L'avenir de Tevita Kuridrani s'est par la suite écrit loin de Biarritz et même du rugby puisqu'il n'avait pas trouvé de club professionnel. C'est désormais chose faite. En effet, l'international australien (32 ans, 61 sélections) a signé en faveur des Seattle Seawolves pour les deux prochaines saisons, comme l'annonce le club américain.

"C'est un recrutement qui va non seulement amener le club vers de plus grands succès, mais aussi inspirer nos supporters, notre ligue, et les prochaines générations de joueurs américains, a exprimé Allen Clarke, directeur du rugby et manager de Seattle. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir Tevita et sa famille dans la famille des Seawolves pour les deux prochaines saisons."