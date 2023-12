Ce lundi 11 décembre, les Oscars Midi Olympique font étape à Montauban. Trois joueurs seront récompensés : Bastien Guillemin, Alexis Bernadet et Frédéric Quercy.

Une chose est sûre, ces Montalbanais en ont surpris plus d’un en ce début de saison. Après un exercice 2022-2023 semé d’embûches où le club se retrouvait à lutter pour son maintien en Pro D2, le renouveau emmené par Pierre-Philippe Lafond et son staff à l’intersaison aura porté ses fruits. Dès le début de saison, l’USM a su montrer un nouveau visage qui remplissait de joie les tribunes de Sapiac. Le chemin est encore long mais Montauban semble sur la bonne voie pour faire oublier ses vieux démons.

En tout cas, c’est au sein d’un effectif composé de cadres et de jeunes pousses que le club Tarn-et-Garonnais se construit à l’image de Bastien Guillemin et Alexis Bernadet qui seront naturellement oscarisés ce lundi 11 décembre. Arrivé en 2022 en provenance de Castres, l’ailier de 26 ans n’a eu aucun mal à trouver sa place et demeure aujourd’hui l’un des cadres de cette équipe montalbanaise. C’est simple, la saison dernière Bastien Guillemin a joué 26 matchs, tous en tant que titulaire et a inscrit onze essais. Rien que ça. Précieux sous les ballons hauts comme dans son couloir, fort de sa vitesse, Bastien Guillemin est désormais un titulaire indiscutable à l’aile de l’USM et recevra l’oscar Midi Olympique. Parmi les cadres, les Sapiacains peuvent également compter sur un précieux troisième ligne en la personne de Frédéric Quercy. À 32 ans, l’international espagnol est l’un des piliers de cet effectif et recevra l’oscar honneur pour son parcours avec Montauban.

Bernadet, porteur d’espoir

Et si l’effectif montalbanais se compose en majorité de joueurs expérimentés, il ne faut pas en oublier les jeunes pousses. Parce qu’il y en a un qui se fait une place de plus en plus solide. C’est Alexis Bernadet. À seulement 22 ans, il compte déjà 31 feuilles de match avec l’effectif professionnel. "C’est un gamin qui monte des marches chaque semaine. Il a énormément de potentiel et il est loin de sa plénitude. Il y a encore beaucoup de boulot mais c’est un bourreau de travail. Il est en train de gagner en maturité et en expérience", expliquait le manager P.-P. Lafond.

S’il reste encore beaucoup de travail, force est de constater qu’Alexis Bernadet a pour l’heure gagné sa place sur le terrain. Il recevra donc l’oscar espoir du Midi Olympique. Pour cette soirée exceptionnelle près de 1 000 personnes sont attendues au pavillon Sapiac Rural Master. L’ouverture des portes se fera à 18 h 30. La cérémonie des oscars Midi Olympique en présence de Jean-Michel Baylet, président-directeur général du groupe La Dépêche débutera à 19 heures avant un cocktail prévu à 20 h 15. Pour assister à la cérémonie des Oscars Midol à Montauban présentée par Romain Magellan et en présence de nombreuses personnalités, inscrivez-vous !

À noter que le nombre de places est limité et que l’inscription est obligatoire.