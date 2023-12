La nouvelle est tombée ce vendredi 1er décembre : le Sporting club appaméen, qui évolue en Fédérale 1, déclare forfait général pour la suite de la saison, faute de pouvoir aligner une équipe pour la troisième fois de l'exercice ce week-end face à Layrac. L'avenir du club, en proie à de graves soucis financiers et des querelles intestines, est plus que jamais en suspens ...

C'est tout un pan du rugby de nos clochers qui vacille. Le Sporting club appaméen, bastion du rugby ariégeois, ne pourra pas accueillir Layrac ce week-end et se voit donc contraint à déclarer forfait pour la troisième fois de la saison, après les manquements déjà constatés à Saint-Sulpice-sur-Lèze le 22 octobre puis pour la réception de Bagnères-de-Bigorre voilà quinze jours. Ce troisième "no show" implique de facto un forfait général pour l'équipe première appaméenne, qui rejoint sa formation espoir qui avait déjà jeté l'éponge voilà un mois. Les joueurs de Pamiers raccrochent les crampons et les dirigeants doivent désormais mettre les mains dans le cambouis pour assainir une situation plus que jamais compromise, alors que les comptes du club feraient état de 249 000 euros de dette et que l'Assemblée générale de la dernière chance a dû être annulée jeudi.

La première urgence pour le club appaméen est de se trouver un président. Des discussions existent même si pour l'heure aucun consensus n'a été trouvé. Il faudra ensuite débattre de l'avenir du club. Déposer le bilan et repartir d'une feuille blanche ? Redémarrer sans équipes fanions avec seulement l'école de rugby et la section féminine en sauvant les meubles et ce qui peut l'être encore ? Réponse dans les prochains jours.

À noter qu'après Beaune, Pamiers est la seconde équipe de Fédérale 1 à déclarer forfait général cette saison. Toutes les équipes de la poule 3 devraient être créditées de cinq points correspondants à une victoire bonifiée face à Pamiers pour chaque match à jouer contre cette équipe ariégeoise et cette poule 3 ne comptera qu'une descente en fin de saison.