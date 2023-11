Le nouveau staff du XV de France s'est réuni pour la première fois la semaine dernière. L'occasion pour Fabien Galthié de présenter les nouveaux arrivants, Patrick Arlettaz et Laurent Sempéré.

Comment souvent, Fabien Galthié a réuni son staff et ils se sont "entraînés à entraîner". Les heureux élus ont été les juniors du club du Pic-Saint-Loup, dans l'Hérault. À cette occasion, le sélectionneur a officiellement présenté les deux nouveaux membres de son staff : Patrice Arlettaz, qui s'occupera de l'attaque et Laurent Sempéré qui se concentrera sur la conquête. Si la nomination de l'ancien entraîneur de Perpignan et de l'ex-coach du Stade français peut surprendre, car ils n'ont pas les CV les plus importants, en revanche, ils s'appuient sur un très bon travail réalisé dans leurs clubs précédents.