Pro D2 - Malgré une fin de match en faveur du leader vannetais, les Grenoblois s'offrent une nouvelle victoire dans leur stade des Alpes (15-12). Les Isérois ont d'abord su capitaliser sur l'indiscipline de leurs adversaires puis résister avec caractère après le réveil des patrons de la division. Sur le fil. Grenoble enchaîne un troisième succès de rang tandis que Vannes concède son deuxième revers cette saison. Défaite toutefois agrémentée d'un point de bonus défensif.

À l’issue d'une grosse dernière séquence défensive positive, les Grenoblois contraignent les Vannetais dans leur moitié de terrain, récupèrent le ballon et réussissent ainsi à préserver leur succès 15-12. Voilà une précieuse victoire pour les Isérois, décrochée en ouverture de la 12e journée de championnat, au cours de laquelle le FC Grenoble défiait donc le leader Vannes.

Grenoble pousse Vannes à la faute

Sous la pluie, il a fallu s'adapter aux conditions pour être le plus réaliste possible. Forcément, dans ce contexte, un plan de jeu minimaliste mais efficace était plutôt recommandé. Dans le premier acte, malgré la sortie précoce sur commotion de son ouvreur Sam Davies (11e), Grenoble gagne la bataille de l’occupation. Les Isérois sont solides en conquête, ils capitalisent par le pied de Davies (7e) puis de Trouilloud (18e, 27e). Surtout, ils se nourrissent goulûment des nombreuses fautes des Vannetais. Six pénalités et un carton jaune (Pedemonte) concédés après 26 minutes. Et même neuf fautes sur le premier acte. Les Grenoblois s'échappent donc et mènent logiquement 9-0 à la pause. D'autant plus logiquement que les Vannetais laissent filer quelques occasions de scorer. Avec une pénalité tapée en ballon mort en cherchant la touche. Puis sur une touche à 5 mètres de l'en-but isérois, chapardée par Steeve Blanc-Mappaz et l'alignement grenoblois juste avant la sirène.

Vannes se réveille après l'heure

Les Morbihannais sont toutefois sûrs de leurs forces. Dans le deuxième acte, ils insistent et filent en touche sur pénalité pour tenter de recoller en marquant des essais. Ils manquent une nouvelle occasion en égarant un quatrième lancer en touche (50e) mais ne s'affolent toujours pas. Même quand Romain Trouilloud accentue un peu plus l'avance de Grenoble sur pénalité (12-0, 54e). L'apport du banc vannetais porte aussi ses fruits. Les Blanchard, Marks ou Boulier sont percutants. Les visiteurs occupent plus le camp adverse, tiennent mieux le ballon pour imposer des séquences à la défense grenobloise. Celle-ci finit par céder suite à un long enchaînement des Vannetais. Pour un essai en coin de Juan Bautista Pedemonte, décalé par Alex Arrate (12-5, 59e). Grenoble a l'energie nécessaire pour obtenir une nouvelle pénalité qui lui redonne un petit souffle d'avance supplementaire (65e). Mais le leader vannetais impose sa loi sur cette fin de partie. Nouveau choix d'aller en touche, groupé pénétrant duquel s'extrait Cyril Blanchard... et essai de pénalité en faveur de Vannes pour une faute iséroise (67e). Double sanction en plus pour les Grenoblois sur cette action, les 7 points concédés et un carton jaune à Irakli Aptsiauri pour quasiment toute la fin du match (15-12).

Grenoble, la victoire au caractère

Sur les dix dernières minutes, les Grenoblois défendent avec caractère et montrent qu'ils ne veulent pas perdre l'invincibilité de leur stade des Alpes. Le leader insiste mais se fait finalement refouler. Il n'y aura pas de cinquième victoire à l'extérieur ce jeudi soir pour les Vannetais. Les Grenoblois préservent leur victoire 15-12, les Bretons repartent avec un bonus défensif. Lors de la prochaine journée, Vannes accueillera Provence Rugby dans un énorme choc de haut de tableau. Grenoble se déplacera sur la pelouse de Rouen. Et tentera d’allonger un peu plus sa série victorieuse en cours.