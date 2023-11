Au cours de l'entretien exclusif que Fabien Galthié a accordé à Midi Olympique, le sélectionneur du XV de France est revenu sur la Coupe du monde de Gaël Fickou. Le centre du Racing 92 espère revenir plus fort en vue du prochain Tournoi des 6 Nations.

Fabien Galthié n'a éludé aucun sujet. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, le sélectionneur du XV de France est à nouveau revenu sur la défaite des Bleus en quart de finale du Mondial tout en se projetant sur le Tournoi des 6 Nations 2024. Dans cette optique, Galthié regarde les jeunes promesses françaises avec attention mais entend garder son ossature pour le début de son deuxième mandat. Gaël Fickou est notamment au centre des attentions, alors que le Racingman sort d'une Coupe du monde frustrante, comme le rappelle le sélectionneur des Bleus.

"On en a parlé et il m’a confié qu’il attendait plus de lui-même. C’est un champion vous savez, il est très lucide sur sa performance, sur sa vision et ses ambitions. La réponse, c’est lui qu’il l’a et qui va l’apporter. Tout ça, je le partage de manière intime avec les joueurs. Quand on se retrouvera le lundi à Marcoussis pour préparer France - Irlande, on va faire des débriefings sans concession entre nous, comme on l’a toujours fait. Cela restera entre nous mais il n’y a pas de limite à l’exigence. On est très à l’aise là-dessus. On entend la critique, on l’accepte. Gaël l’accepte aussi. On assume. Le challenge qu’a Gaël est intéressant mais nous l’avons tous, pour diverses raisons."

Fabien Galthié assume entre autres la responsabilité de l’échec des Bleus en quart de finale, évoque le travail de remise en question entamé depuis un mois, et cite de nouveaux prétendants au maillot bleu.



L'entretien complet > https://t.co/6WheYKaoYv pic.twitter.com/H4OttaGGIO — Midi Olympique (@midi_olympique) November 27, 2023

En l'absence de Romain Ntamack, Fabien Galthié devra également composer au poste d'ouvreur. Si Matthieu Jalibert devrait logiquement enfiler le numéro 10 du XV de France en ouverture du Tournoi, le sélectionneur ne s'interdit aucune option derrière le Bordelais. "J’ai envie de dire que nous avons déjà ces joueurs qui ont fait la Coupe du monde. Il faut accepter de les voir un peu moins brillants, performants… On ne peut pas leur demander, après ce qu’ils ont vécu pendant quatre ans de rentrer sur un terrain et de retrouver… Vous savez, la performance ou la sous-performance ne tient à rien. C’est comme un point : ce n’est rien mais c’est tout. Ils en sont là. Donnez-nous le temps, donnez-leur le temps de digérer. De toutes nos forces, on va s’engager à guérir, à accepter, à dépasser et à transcender cet évènement."