Pour la première fois depuis son arrivée à La Rochelle, Antoine Hastoy portera le numéro 15 dans le dos. Face au Racing 92, Ronan O'Gara devrait pouvoir compter sur les qualités de relanceur de son buteur et arrière du jour...

575 jours. Antoine Hastoy n'a plus été titularisé à l'arrière depuis le 30 avril 2022. Sous le maillot de la Section paloise, l'habituel ouvreur avait affronté cette fois-là... le Racing 92, comme ce dimanche. Plus d'un an après sa dernière apparition avec le numéro 15 dans le dos, l'ancien béarnais est attendu au tournant à un poste inhabituel. Après deux matchs passables face à Bayonne et Bordeaux-Bègles, le numéro 10 rochelais avait été éclipsé par Hugo Reus, véritable tube de l'automne rochelais.

Le champion du monde des moins de vingt ans ne fera pas le déplacement dans les Hauts-de-Seine, Ihaia West sera titulaire à l'ouverture. Avec une charnière au style rapide et dynamique, les Maritimes ont l'intention d'envoyer du jeu sur la pelouse de Paris La Défense Arena. Sur ce point, la titularisation d'Hastoy à l'arrière paraît être un choix logique. Les qualités de relanceur et la naturelle sérénité de l'international français plaident en sa faveur.

Le défi du tee

En plaçant Antoine Hastoy devant Brice Dulin et Dillyn Leyds, plus habitués à jouer à l'arrière, Ronan O'Gara veut sans doute mettre au défi son ouvreur. Dans le fond du terrain rochelais, l'ancien palois devra évidemment répondre présent dans les airs et dans le jeu d'occupation. Face aux perches, Antoine Hastoy devrait également prendre le tee pour concrétiser les pénalités jaune et noir. Avec 66% de réussite depuis son retour de la Coupe du monde, le buteur des Maritimes doit régler la mire. La saison dernière, Hastoy tournait à 83% de réussite.

L'habituel demi d'ouverture devra également faire parler sa vista. Avec beaucoup de ballons à exploiter dans le fond du terrain, Antoine Hastoy pourrait être l'un des facteurs X rochelais attendus pour percer la défense francilienne. Et le défi sera de taille avec en face un Henry Arundell qui risque de saisir la moindre brèche. Cet affrontement contre le Racing sera aussi l'occasion pour Hastoy de définitivement lancer sa saison, face à l'une des équipes les plus solides et séduisantes du championnat.