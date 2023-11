Ce week-end se dispute la 8e journée de Top 14. On s'approche ainsi de la fin du premier tiers du championnat, avec des tendances qui sont de plus en plus fiables. Les deux affiches sont les suivantes : Toulouse - Clermont et Racing 92 - La Rochelle.

Les matchs et les chaînes

Samedi 25 novembre : Toulon - Castres à 15 heures sur Canal +

Samedi 25 novembre : Bordeaux-Bègles - Perpignan à 17 heures sur Rugby + (255) et multiplex Canal +

Samedi 25 novembre : Lyon - Bayonne à 17 heures sur Canal + Sport et multiplex Canal +

Samedi 25 novembre : Montpellier - Oyonnax à 17 heures sur Rugby + (253) et multiplex Canal +

Samedi 25 novembre : Pau - Stade français à 17 heures sur Rugby + (254) et multiplex Canal +

Samedi 25 novembre : Toulouse - Clermont à 21h05 sur Canal +

Dimanche 26 novembre : Racing 92 - La Rochelle à 21h05 sur Canal +

Les arbitres

Toulon - Castres : M. Cayre assisré de MM. Beun et Chazal.

Bordeaux-Bègles - Perpignan : M. Trainini assisté de MM. Boyer et Rousselet.

Lyon - Bayonne : M. Rozier assisté de MM. Elias et Raynal.

Montpellier - Oyonnax : M. Charabas assisté de MM. Duhau et Urruzmendi.

Pau - Stade français : M. Marbot assisté de MM. Brousset et Masse.

Toulouse - Clermont : M. Ramos assisté de MM. Gasnier et Mallet.

Racing 92 - La Rochelle : M. Descottes assisté de MM. Bultet et Nuchy.

La statistique : La Rochelle meilleure dans la possession-occupation

Le Stade rochelais est souvent cité parmi les équipes usant de la dépossession. Mais les chiffres révèlent que c’est l’équipe qui possède le plus grand taux de possession en moyenne depuis le début de saison. Les Maritimes ont 57,4 % du temps le ballon pendant leurs matchs. C’est 3,5 points de pourcentage de plus que Clermont (53,9 %) et 5,1 par rapport au Racing (52,3 %).

Yoan Tanga et les Rochelais sont l'équipe qui garde le plus le ballon. Icon Sport

La particularité des hommes de Ronan O’Gara, c’est qu’ils détiennent aussi la meilleure moyenne dans l’occupation du terrain : 54,6 %, soit deux points de plus que Clermont, et 2,6 de plus que le Racing, qui sont tout deux encore sur le podium de ces statistiques.

Le choc : les bons vieux ennemis

Parce qu'ils aiment se détester, le Stade toulousain et l'ASM Clermont-Auvergne se retrouvent avec beaucoup d'attente, pour ce qui est l'affiche de ce samedi soir (21h05). Au stade Ernest-Wallon vont s'affronter une équipe haut-garonnaise qui a payé un tribut à la Coupe du monde, et qui tente encore de trouver son rythme, et des Jaunards en quête de rachat, après la défaite à domicile contre Toulon. Et cela offrira sans doute de jolis plans caméras sur le bord du terrain, avec Ugo Mola et Christophe Urios...