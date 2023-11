Camille Lopez n'était initialement pas formaté pour le haut niveau. Pourtant, malgré ses 34 ans, il brille aujourd'hui par sa constance, sa justesse et porte l'Aviron bayonnais depuis un an et demi. De son physique atypique, il en a fait une force, et se fait aujourd'hui l'ambassadeur du vivier amateur français.

Camille Lopez, c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas fait grand-chose comme les autres. Jusqu'à 20 ans, le natif d'Oloron-Sainte-Marie évoluait sur le circuit amateur à Mauléon en Fédérale 1. Durant sa jeunesse, il a longtemps décliné les propositions qui venaient de "là-haut" : Pau, Dax, Stade toulousain... Ce n'est qu'en 2009, qu'il cède aux sirènes du rugby professionnel; convaincu par Vincent Echeto et Bordeaux. Au moment de faire la bascule, il mesure 1m75 pour environ 96kg, loin des standards du haut niveau : "Quand je suis arrivé à Bordeaux, je n'avais jamais touché une barre de musculation. Le Delta a été énorme, j'ai mis du temps à l'encaisser", confie-t-il dans un entretien exclusif accordé au Midi Olympique. L'entretien complet de Camille Lopez est à retrouver ici ! Depuis, il ne s'est pas transformé en bodybuilder, mais cela ne l'empêche pas de s'affirmer comme l'un des tous meilleurs joueurs de Top 14 à 34 ans. Aux côtés d'Antoine Dupont et Grégory Alddritt, il faisait même partie des nommés pour être élu meilleur joueur de la saison dernière. Cette réussite n'est pas due au hasard, tout d'abord, Camille Lopez persiste : "Je m'entraîne comme tous les autres. Il ne faut pas croire que je ne fais rien." Forcément, depuis son arrivée dans le milieu professionnel, l'ouvreur aux 28 sélections a dû se plier aux exigences que ce niveau impose, sans se trahir, et c'est d'autant plus vrai avec les années qui défilent : "Je n'ai pas changé ma manière de m'entraîner (au jeu au pied), je n'en fais pas plus. J'en fais même de moins en moins avec l'âge. Au début de ma carrière, des fois, sur les jours off, je venais m'entraîner. Aujourd’hui, j'ai trouvé un geste, une routine. Je les travaille quand j'en ressens le besoin." En somme, travailler mieux pour gagner plus.