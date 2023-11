Touché au genou lors du dernier match face à Bordeaux, le pilier rochelais s'est fait opérer ce mardi. Thierry Paiva souffre d'une fracture du tendon rotulien. Pour l'heure, sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue mais Ronan O'Gara et son staff pourraient bien être privés de leur pilier de longues semaines...

C'est sur la dernière action du match face à Bordeaux (victoire 25-21 de La Rochelle) que Thierry Paiva s'est blessé. Entré en jeu autour de la 62e minute de jeu s'est en voulant dégager le ballon en dehors des limites du terrain que le genou du pilier rochelais a lâché... Depuis Thierry Paiva s'est fait opérer comme l'a annoncé le Stade rochelais ce vendredi. Une fracture du tendon rotulien qui pourrait l'éloigner des terrains de longues semaines.

Pas de durée d'indisponibilité précise

À ce jour, le pilier gauche est encore dans l'attente d'un avis médical quant à sa durée d'indisponibilité qui devrait être connue dans les prochains jours.

En l'absence des internationaux, Thierry Paiva n'avait pas manqué une seule rencontre de Top 14 depuis le début de la saison avec sept feuilles de match pour cinq titularisations dont un essai face à Oyonnax.

Si le staff rochelais devra se passer de son pilier quelque temps il pourra tout de même compter sur ses internationaux (Reda Wardi et Joel Sclavi) mais aussi sur les plus jeunes comme Louis Penverne, champion du monde avec les moins de 20 ans. La saison dernière il était apparu deux fois sur le banc face à Pau et Brive.