Arrivé cet été au pied des Alpes, le demi d’ouverture international gallois (8 sélections), Sam Davies, s’est imposé en quelques mois comme un des tout meilleurs joueurs de Pro D2, dont il est actuellement le meilleur réalisateur avec 133 points en dix matchs joués. De quoi avancer quelques ambitions légitimes, à court comme à moyen terme...

Après 11 journées, vous êtes le meilleur réalisateur de Pro D2 avec 133 points inscrits. Il semble que vous appréciez votre première expérience en France...

Complètement ! Après avoir passé tout mon début de carrière au pays de Galles, c’est vraiment rafraîchissant de découvrir un autre pays, une autre culture, que ce soit sur ou en dehors du terrain, car les Alpes sont vraiment une région merveilleuse. Avec mon épouse qui est Américaine, on apprécie beaucoup ce dépaysement même si on n’a pas encore eu l’occasion de beaucoup bouger. En tout cas, l’équipe et le club ont été très accueillants pour nous et on apprécie énormément notre nouvelle vie. Je suis épanoui et j'espère que cela se ressent sur le terrain.

Vous aviez paraphé votre contrat avec le FCG avant son access-match contre l’Usap. On imagine que c’était davantage dans l’espoir d’évoluer en Top 14, à l'époque...

Je m’étais engagé avant l’access-match, oui. Forcément, j’espérais que Grenoble l’emporte face à Perpignan car mon but était, et est toujours – d’évoluer en Top 14 avec cette équipe.

Justement, peu après votre signature, le club a connu de graves turbulences et s’est même retrouvé au bord du dépôt de bilan cet été. Puis il y a eu l’épisode des licences bloquées, celui du retrait de six points…

Je mentirais en vous disant que ça n’a pas été des périodes compliquées. Quand je suis arrivé, on ne savait même pas si le club allait pouvoir s’engager en Pro D2. Quand on débarque dans un nouveau pays, ce n’est pas simple de ne pas savoir de quoi les prochains jours seront faits ! Mais on a très vite été rassurés et dès que la pré-saison a commencé, j’étais déterminé à montrer à mes coéquipiers et à nos supporters ce que j’étais capable de faire. Ensuite, effectivement, le club de Grenoble a eu des problèmes de gestion dans le passé qui nous ont coûté ces six points retirés… Ce n’était pas facile à vivre mais en tant que sportif, il y a des choses qu’on ne peut pas contrôler. Tout ce qu’on peut faire, c’est s’entraîner chaque jour avec le plus d’enthousiasme possible. Je pense qu’il nous a fallu quelques semaines pour digérer tout ça mais nous avons fini par décrocher cette victoire à Angoulême qui nous a fait beaucoup de bien mentalement, en remontant un peu au classement. On se dit qu’on pourrait être bien plus haut avec les 6 points que nous avons gagnés en plus mais tout ce qu’on peut faire, c’est essayer de remporter le plus de matchs possible pour remonter notre handicap.

Le rugby gallois connaît actuellement une grave crise financière. Vous attendiez-vous à connaître pareille instabilité en signant en France ?

J’étais loin d’imaginer ça mais je suppose que c’est au final assez révélateur de l’économie globale du rugby en ce moment, tout le monde lutte depuis la crise du covid. Le rugby gallois a connu de grosses difficultés, plusieurs clubs de Premiership ont coulé… On a au moins la chance, à Grenoble, d’avoir vu un nouveau président arriver pour maintenir le club au niveau professionnel. Les dirigeants ont fait leur boulot et le nôtre, en tant que joueurs, c’est désormais de ramener le club en Top 14. Avec 6 points en moins, ce n’est évidemment pas facile mais je pense que l’on peut malgré tout accrocher les play-off. Et si on arrive en phases finales, tout sera possible…

Vous avez été élu meilleur joueur U20 du monde en 2013, avez cumulé 8 capes avec le pays de Galles et toujours joué au niveau européen avec les Ospreys, puis les Dragons… Quel regard portez-vous sur la Pro D2 ?

Il y a vraiment de très bonnes équipes dans cette division. Au niveau des contacts physiques, c’est largement équivalent à ce que l’on voit en URC. La principale différence, c’est le jeu qui est un peu moins rapide et structuré mais c’est en tout cas très appréciable pour moi de découvrir une autre manière d’appréhender le jeu. Il faut juste que je progresse un peu en français pour améliorer ma communication avec mes partenaires.

Est-ce le plus frustrant, pour un leader de jeu, de ne pas pouvoir communiquer parfaitement avec vos coéquipiers ?

Oui, clairement, c’est un de mes challenges pour les prochains mois. J’ai la chance que tous les leaders de jeu de l’équipe parlent anglais, alors avec leur aide j’arrive à faire passer mes messages mais dans quelque temps, j’espère être capable de m’exprimer en français sur le terrain.

Vous parliez plus tôt de la victoire de Grenoble à Angoulême : celle-ci peut-elle être considérée comme le vrai point de départ de la saison, juste avant de recevoir le leader vannetais ?

Oui, c’était très important pour nous d’aller enfin obtenir un résultat à l’extérieur. D’abord parce que cela nous permet petit à petit de combler notre retard et de remonter au classement, mais surtout parce que cela nous a permis de sortir de casser notre routine, victoire à domicile/défaite à l’extérieur, victoire à domicile/défaite à l’extérieur… Je pense que si on parvient à valider notre victoire à l’extérieur au stade des Alpes contre Vannes, ce sera clairement un nouveau départ pour nous. Ce sont les leaders, ils sont très performants, mais on croit aussi beaucoup en nous et on sait qu’à domicile nous sommes plutôt une bonne équipe et qu’on peut espérer quelque chose vendredi prochain.

Quels sont vos objectifs personnels, à moyen terme ?

Avec mon épouse, nous sommes arrivés voilà quatre ou cinq mois et nous apprécions vraiment Grenoble et ses environs. J’ai signé un contrat de deux ans avec le club et clairement, d’ici ces deux ans, j’aimerais voir l’opportunité d’évoluer en Top 14 avec Grenoble. Si elle ne se présente pas, je vous mentirais en vous disant que je n’ai pas envie d’évoluer au meilleur niveau, dans un des meilleurs championnats de clubs du monde. C’est clairement un objectif personnel mais, comme je vous l’ai dit, j’ai envie d’y arriver avec Grenoble et je vais tout faire pour.