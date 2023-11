Un mois après la fin de la Coupe du monde, Anthony Jelonch voulait vite retrouver les terrains avec le Stade toulousain. Avec le Tournoi des 6 Nations en ligne de mire, le flanker gersois estime tout autre résultat qu'une victoire "ne serait pas la fin du monde".

Anthony Jelonch a bien tourné la page. Titulaire face à Perpignan et Castres, le troisième ligne du Stade toulousain n'a pas tardé pour retrouver les terrains. Marqué mais pas endeuillé par l'échec de la Coupe du monde, à l'inverse de Fabien Galthié, le flanker gersois est en mission avec son club rouge et noir et se projette déjà sur le Tournoi des 6 Nations. Cadre de l'équipe vainqueure du Grand chelem en 2022, Jelonch n'en a que faire d'affronter l'Irlande d'entrée mais estime que tout autre résultat qu'une victoire finale ne serait pas un échec majeur, comme il l'explique dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique.

"Je m’en fous un peu de l’adversaire (NDLR : l'Irlande, en premier). Il me tarde simplement de commencer ce Tournoi des 6 Nations. En plus, on sait que nous allons commencer notre aventure dans le Vélodrome de Marseille. On se sent vraiment bien dans ce stade. Le public est toujours extraordinaire là-bas, donc c’est forcément excitant".

"Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Si on perd, ce ne sera pas la fin du monde mais il est vrai qu’il va falloir montrer un très beau visage pour rendre fier nos supporters. Ensuite, nous ne sommes pas les seuls déçus. Les Irlandais vont arriver revanchards, tout comme les Anglais, qui se sont remis la tête à l’endroit" poursuit le champion de France 2023. Affamé de titres, le troisième ligne de 27 ans ne serait malgré tout pas contre ajouter à son palmarès déjà bien fourni.