L'ancien deuxième ligne Hannes Strydom, champion du monde en 1995 avec l'Afrique du Sud, est tragiquement décédé dans un accident de voiture.

Hannes Strydom (21 sélections), qui faisait partie de l'équipe sud-africaine championne du monde en 1995, est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 58 ans. Son ancien compère Kobus Wiese, avec qui il était titulaire en finale du Mondial en deuxième ligne, a confirmé la triste information aux médias sud-africains : "À ce stade, les informations sont très vagues. Mais je sais que cela s'est produit quelque part dans le Mpumalanga (province d'Afrique du Sud). Lui et une autre personne étaient dans un véhicule qui est rentré en collision avec un taxi. C'est ce que nous savons à ce stade."

Son ancien club des Lions lui a rendu hommage dans une déclaration : "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d'un de nos propres Lions et légende des Springboks, Hannes Strydom. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis pendant cette période. Que son âme repose en paix."

La malédiction continue pour les Springboks champions du monde 1995. Avec le décès de Hannes Strydom, c'est le cinquième membre de l'équipe à perdre la vie prématurément après l'entraîneur Kitch Christie en 1998, Joost van der Westhuizen en 2017, Ruben Kruger en 2010, Chester Williams et James Small en 2019. La rédaction de Rugbyrama/Midi Olympique tient à présenter ses condoléances à ses proches.