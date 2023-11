C’est après avoir axé leur préparation autour du recordman mondial de sélections que les "réservistes" varois se sont construits le supplément d’âme qui leur a permis de s’imposer au Michelin (27-30). De quoi écrire l’une des plus belles histoires humaines de cette saison...

On ignore, d’un point de vue objectif, quel aura été l’information la plus importante du week-end, à savoir le grand retour du RCT dans le top 6, ou les adieux à la compétition du géant gallois Alun-Wyn Jones. Mais en tout cas, dans le camp varois, on ne se posait pas une seconde la question tant tous les acteurs furent unanimes pour dédier leur victoire à Alun-Wyn Jones, après avoir axé toute la préparation de la semaine autour de l’homme aux 170 sélections. "Gagner à Clermont, c'est un résultat important, pointait l’entraîneur de la touche Sergio Parisse. Il y avait pas mal d'émotion aussi, avec le dernier match d'une légende de notre sport qui a passé quatre mois avec nous, Alun Wyn Jones. On est ravis d'avoir pu lui donner une victoire pour son dernier match de rugby. La marque de fabrique des grands champions, c’est la simplicité et l’humilité. J’avais déjà une certaine image du personnage lors des nombreux matchs que j’ai pu jouer contre lui, et cela m’a été confirmé lors de ces quatre mois. Cela pouvait paraître étrange, pour quelqu’un qui avait passé toute sa carrière au pays de galles, de venir la terminer loin de chez lui, à Toulon. Mais pour nos jeunes, de par l’attention qu’il leur a porté et l’exemple qu’il leur a donné par son éthique de travail, c’était du pain bénit."

Pierre Mignoni, croisé avant le match, nous avait ainsi confié : "J’ai le souvenir d’un stage en Corse, où Sergio Parisse faisait des touches sur nos jours off. Alun-Wyn Jones l’avait appelé pour lui demander s’il pouvait se joindre à lui ! C’est dire... Il a donné beaucoup lors de son passage, et le groupe avait à coeur de le lui rendre." Paroles prophétiques… "Il a remis les maillots aux avants avant le match, c’est une légende de ce sport qui est venue terminer sa carrière chez nous, et c’était normal de construire son dernier match autour de lui, livrait le trois-quarts centre Jérémy Sinzelle. Il a reçu des messages de ses amis toute la semaine… Par rapport à tout ce qu’il nous a apporté pendant quatre mois, on se devait de réaliser un grand match pour sa dernière."

Coulon : "On se serait faits tuer pour lui"

Et les Varois ont tenu parole. Mieux, alors qu’Alun-Wyn Jones avait eu droit à sa sortie à un vibrant hommage du Michelin, le vétéran gallois s’est même permis de revenir en jeu à cinq minutes de la fin, pour contribuer plus encore au succès des siens en participant à la mêlée de la gagne puis en défendant jusqu’au bout la ligne d’en-but. "Le faire revenir pour les cinq dernières minutes, ce n’était pas prévu, mais on s’est dit que cela pouvait nous permettre d’évoluer avec un huitième avant (après le carton jeune de Tolofua, NDLR) pour essayer de marquer sur cette mêlée à 5 mètres, souriait Parisse. La cerise sur le gâteau, ça a été cette dernière séquence défensive. Lorsque Christopher Tolofua a pu revenir, on aurait pu le faire ressortir, mais on a choisi de terminer avec 9 avants et 6 trois-quarts. D’abord parce qu’on se doutait que les Clermontois allaient chercher à passer devant, mais surtout parce qu’il était mieux sur le terrain à aider ses copains à lutter, combattre."

"Avec nous les jeunes, il a été exceptionnel pendant quatre mois, rembobinait le troisième ligne Jules Coulon, auteur d’un doublé. Parfois, dans le feu de l’action, on ne fait plus attention à tout ce qui se passe sur le terrain mais c’est sûr qu’en le sachant à nos côtés pour cette fin de match, on se serait faits tuer pour lui !" Une fin presque bien parfaite, qui tempéra même l’amertume des Clermontois, à l’image du pilier Rabah Slimani souhaitant "une bonne retraite bien méritée" à celui qui fut si longtemps son adversaire sur le circuit international. On ne saurait mieux dire...