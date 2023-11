Comme annoncé dans nos colonnes, Setareki Bituniyata et Piula Faasalele ont officiellement prolongé leur contrat avec Toulouse. Les deux jokers Coupe du monde porteront le maillot rouge et noir jusqu'à la fin de la saison.

Piula Faasalele et Setareki Bituniyata restent Toulousains. Comme annoncé dans nos colonnes, les deux jokers Coupe du monde resteront en Haute-Garonne jusqu'à la fin de la saison. Le club rouge et noir a officialisé l'information ce vendredi matin. Très utilisé par Ugo Mola en ce début de saison, le troisième ligne samoan a pris part aux six matchs de Top 14 avec le Stade. Déjà passé par la Haute-Garonne entre 2016 et 2019, Faasalele apportera son expérience et sa densité, notamment en période internationale où Jelonch et Cros devraient être retenus par Fabien Galthié lors du prochain Tournoi.

Nos jokers Coupe du Monde poursuivent l’aventure sous le maillot du Stade ! ? pic.twitter.com/WHY7scU2I0 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 17, 2023

Bituniyata, lui n'a joué que deux rencontres avec Toulouse, face à Montpellier et Pau, mais a visiblement convaincu le staff et les dirigeants du Stade toulousain. L'ancien briviste apportera notamment sa puissance et sa vitesse sur les ailes rouge et noir.