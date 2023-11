Dans une dizaine de jours, les engagements de la quarantaine de jokers Coupe du monde arriveront à leur terme. Seule une dizaine d’éléments, sur la trentaine concernée, va rempiler.

Le lundi 19 novembre, les contrats des "Jokers Coupe du monde" prendront officiellement fin. Pour une minorité de joueurs concernés, l’aventure va tout de même se poursuivre.

C’est le cas pour les Racingmen Wenceslas Lauret, Christian Wade et Francis Saili, ce dernier étant notamment amené à pallier l’absence longue durée de Josua Tuisova. D’autres joueurs sont sur le point de les imiter : le Toulonnais Setariki Tuicuvu et le Lyonnais Liam Allen vont basculer sur un nouveau bail, le Fidjien, recruté cet été, ayant convaincu ses dirigeants de le conserver sur la durée. Son partenaire, le légendaire Gallois Alun-Wyn Jones, initialement pressenti sur le départ, restera-t-il finalement après la libération anticipée de Mathieu Tanguy ? C’est une possibilité.

Le Stade français réfléchit aussi à garder Rory Kockott quelques mois de plus. À Toulouse, le deuxième ligne Piula Fa’asalele (revenu après un passage à Perpignan entre 2019 et 2023) devrait continuer jusqu’en juin prochain. À 35 ans, au-delà de son poids dans le vestiaire, il rend encore de fiers services, d’autant qu’Emmanuel Meafou devrait être appelé avec le XV de France pendant le Tournoi 2024. Et l’option est aussi sérieusement envisagée pour l’ailier Setareki Bituniyata, arrivé de Brive à l’intersaison et qui, malgré quelques pépins physiques, a laissé entrevoir de belles dispositions. Avec la blessure de Romain Ntamack jusqu’en avril minimum et les absences à prévoir de certains internationaux dans les mois à venir (Dupont, Ramos, Lebel, Jaminet, Capuozzo, etc.), il n’est pas incongru de vouloir densifier la ligne de trois-quarts. Le troisième ligne Léo Banos va, lui, repartir à Mont-de-Marsan avant de revenir à Ernest-Wallon dans huit mois.

Rory Kockott devrait terminer la saison de championnat avec le Stade français.

Elstadt, fin de l’aventure toulousaine

Une quinzaine de jokers, renforts momentanés parfois restés partenaires d’entraînement, a déjà plié bagage : les Rochelais Billy Pollard et Akuila Tabualevu (Soyaux-Angoulême), le Lyonnais Pierre Pagès (Biarritz), le Racingman Willgriff John, le Bordelais Jean-Baptiste Dubié (Manly), le Toulonnais Micky Young (Gloucester), le Bayonnais Apisalome Ratuniyarawa, le Palois Hayden Thompson-Stringer (Waratahs) et le Perpignanais Jérémie Maurouard (Rouen). D’autres vont suivre, sauf retournement de situation : le Rochelais Archer Holz, le Lyonnais Santiago Medrano, le Bordelais Arthur Duhau, les Clermontois Caleb Timu et Miles Amatosero (Waratahs), les Toulonnais Noa Nakaitaci et Noah Lolesio, les Montpelliérains Logovi’i Mulipola et Elliott Stooke (Bath) ainsi que les Toulousains Billy Searle (Biarritz), Rynhardt Elstadt – arrivé en 2017 – et Kakeru Okumura s’apprêtent à vider le placard pour d’autres aventures. Le All Black Owen Franks, que le club rouge et noir envisageait de conserver, doit repartir pour raisons personnelles et va raccrocher.

Le 20 novembre, plusieurs figures reconnues de l’élite vont, elles, tirer leur révérence : le Lyonnais Toby Arnold, célébré ce samedi, les Bordelais Vadim Cobilas et Raphaël Lakafia et le Montpelliérain Benoît Paillaugue, attendu dans le staff, vont officiellement mettre le point final à leur carrière de joueur.