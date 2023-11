À l'aube de la 7ème journée de Top 14, les équipes à domicile devraient rayonner sur tout le week-end des "Fans Days". Perpignan est en bonne position pour enfoncer Montpellier alors que La Rochelle devra confirmer face à Bordeaux-Bègles.

Stade français - Racing 92

Duel de cadors dans la capitale ! C'est sur la pelouse du stade Jean-Bouin que le leader et le troisième du championnat s'affrontent ce week-end. Un duel évidemment particulier puisqu'en plus de l'importance du résultat au classement, une suprématie régionale est en jeu. D'ailleurs, ce match réserve souvent des surprises. L'an passé par exemple, le Stade français avait humilié le Racing 92 à la Paris la Défense Arena, avant de subir deux défaites à Jean-Bouin dont une en barrage de Top 14. Comme nous croyons aux règles des séries, nous disons jamais deux sans trois pour les Ciel et Blanc dans le CVIe arrondissement de Paris.

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Bayonne - Pau

Après être passé proche de l'exploit face à La Rochelle, l'Aviron bayonnais doit se rebeller pour son retour à Jean-Dauger. D'autant que les hommes de Grégory Patat reçoivent la Section paloise, seule équipe qui s'était imposée au pays Basque la saison passée. Pour ce derby entre Bayonnais et Palois, l'Aviron devrait montrer les crocs et laver l'affront d'Anoeta.

Notre prono : victoire de Bayonne, bonus défensif pour Pau

Clermont - Toulon

C'est une des rivalités les plus iconiques du rugby français, Clermont reçoit Toulon ce samedi dans un match important au vu de ce début de saison. Vainqueurs à l'extérieur pour la première fois depuis plus d'un an, les Auvergnats sont en pleine confiance avant de recevoir le rival de la rade. Un ennemi qui s'est montré plutôt inconstant ces derniers temps et qui s'est incliné à Perpignan il y a deux semaines. Nous pensons Clermont au-dessus.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Perpignan - Montpellier

En bas de tableau, la tension sera à son comble entre Perpignan et Montpellier. Les deux dernières équipes du championnat se retrouvent à Aimé-Giral dans des dynamiques bien différentes. Bien que le MHR soit devant l'Usap au classement, les hommes de Richard Cockerill restent sur cinq défaites d'affilée avec des prestations amorphes. En face, les Catalans se sont offert Toulon et ont livré une belle remontée sur la pelouse de Toulouse. Dans ce contexte brûlant, les Perpignanais devraient profiter de leur public pour s'imposer.

Notre prono : victoire de Perpignan

Oyonnax - Lyon

Après deux déplacements compliqués à Toulon et Castres, Oyonnax retrouve son stade Charles-Mathon pour redresser la barre. Joe El Abd devrait aligner la grande majorité de ses cadres, eux qui avaient été mis au repos dans le Tarn. Déjà vainqueurs de Clermont et La Rochelle à domicile, les Aindinois ont une nouvelle occasion de faire tomber un prétendant au top 6. En face, les Lyonnais doivent se rattraper après leur défaite à domicile contre le Stade français. Les coéquipiers de Baptiste Couilloud sont attendus de pied ferme dans l'Ain.

Notre prono : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Lyon

Castres - Toulouse

Le CO défie le Stade toulousain dans son antre de Pierre-Fabre dans un derby fratricide. Après leur solide victoire à La Rochelle ont laissé filer contre le Stade français pour préparer au mieux la réception du champion de France en titre. Quatrièmes du Top 14 avant le début de la septième journée, les hommes de Jeremy Davidson ont l'occasion de conforter leur place dans le quatuor de tête tout en écartant le prestigieux voisin. Les Toulousains visent eux une deuxième victoire à l'extérieur cette saison, deux mois après s'être imposés à Oyonnax.

Notre prono : victoire de Castres

La Rochelle - Bordeaux-Bègles

Le derby de l'Atlantique sera la grande affiche de week-end "Fan Days" lancé par la LNR, ce dimanche soir. Rochelais et Bordelais se retrouvent pour la première fois depuis leur demi-finale au printemps dernier. La saison passée, les deux équipes s'étaient imposées à l'extérieur et cette rencontre est toujours attendue tant sportivement que dans les tribunes. Après la victoire presque miraculeuse des Maritimes contre Bayonne, les protégés de Ronan O'Gara ont l'occasion de vraiment lancer leur saison.

Notre prono : victoire de La Rochelle, bonus défensif pour Bordeaux-Bègles