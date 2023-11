Pro D2 - Dans la suite et la fin de la 11e journée du championnat, au stade André-et-Guy-Boniface, le Stade Montois a remporté son duel du haut de tableau face à Provence Rugby (20-18). À deux minutes du terme, Laousse Azpiazu a inscrit et transformé l'essai de la gagne. Pour les Noirs, cette défaite, avec trois blessés, n'est pas une bonne opération puisqu'ils perdent une place au classement.

Qui à la chasse de l'impressionnante équipe de Vannes ? Dans ce choc du haut de tableau, trois points séparés Mont-de-Marsan (3e) de Provence Rugby (2e). Après 80 minutes d'un très bon niveau, les Landais, qui ont été en capacité de capitaliser sur leurs temps forts, ont pris le meilleur sur les Bucco-Rhodaniens (20-18). Devant une grande partie de la rencontre, malgré trois blessés (Zafra, Samaran et Colombet), les Noirs ont lâché à deux minutes de la fin sur un essai de Laousse Azpiazu.

Grâce à ce succès, les joueurs de Patrick Milhet passent devant leurs adversaires du soir (2es, 32 points) et se placent comme le premier poursuivant de Vannes. La formation de Provence Rugby reste bien calée dans le top six (3e, 31 points).

Le froid réalisme des Montois

Dans un premier acte haletant, la bande à Brethous a viré en tête (13-6). Mais le score ne disait pas tout de la dynamique. Entreprenants, dans l'avancée, les Provençaux ont manqué de nombreuses opportunités.

Sur leur première occasion, les locaux, après avoir fait le dos rond dans leur camp, ont piqué par l'intermédiaire de Wakaya. Au soutien de ses avants et du très en vue Faleafa, le centre fidjien a terminé le coup grâce à l'aide d'Innocente (7-0, 7e). Cinq minutes plus tard, Loustalot a sanctionné un plaquage sans ballon de Martin (10-0, 12e).

À force de tenir le ballon, les Provençaux ont glané des pénalités sur des fautes au sol de Garrault et Labouyrie. Gopperth s'est montré précis dans son rôle de buteur (25e, 32e, 10-6). Dans ce momentum aixois, les joueurs de Reggiardo n'ont pas converti un immanquable. En bout d'aile, Lapègue a percé la défense adverse sur trente mètres. Repris à cinq mètres, et après une charge de Wegrzyn, Coville a joué le sens. Ballon dans les mains, Gopperth a vendangé un cinq contre un. En filou, Sau s'est mis sur la ligne de passe (36e).

Sur la contre-attaque, Drouet, qui n'a pas supporté le poids de son corps, a offert une nouvelle pénalité dans les cordes de Loustalot (13-6, 38e). Les Montois, plus indisciplinés que leurs adversaires (cinq fautes contre trois), ont montré leur force de caractère.

Gopperth a manqué la pénalité de la gagne

À l'image de la première période, les Provençaux ont réalisé un début tonitruant. Mais cette fois, ils ont trouvé de l'efficacité dans le dernier tiers du terrain. À la suite d'un échange de coups de pied, Colombet a mis son équipe dans le bon sens après avoir récupéré sa propre chandelle. Deux temps de jeu suivant, Tyrell a placé Harrison dans un espace. L'international anglais s'est joué de Cortes sur un crochet intérieur d'école pour finir entre les poteaux (13-13, 42e).

Sept minutes plus tard, Gopperth a profité d'un début de bagarre entre Lapègue et Cortes pour trouver un magnifique 50-22. Sur cette touche à cinq mètres de l'en-but, Lucas Martin, au terme d'un crochet et après avoir résisté à deux plaqueurs, s'est retourné dans l'en-but (13-18, 49e). Plus forte la bande à Reggiardo ? Pas inférieure, sauf quand elle a joué dans un faux rythme.

Et bien évidemment, la théorie de l'ex a, une nouvelle fois, fonctionné. En bout d'aile, sans grande avancée, Eroni Sau, ancien provençal (2021-2023), a couché Colombet sur un raffut, puis résisté à un nouvel adversaire, avant de passer les bras pour Laousse Azpiazu. L'arrière a eu la bonne idée de foncer entre les poteaux (20-18, 73e). À une minute du terme de la partie, Gopperth, à cinquante mètres, n'a pas eu la puissance pour faire gagner son équipe.

Le 1er décembre prochain, dans un nouveau choc, le Stade Montois se rendra à Brive. Dans le même temps, Provence Rugby accueillera la lanterne rouge Rouen.