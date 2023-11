Pro D2 - Grenoble tient sa première victoire à l'extérieur !

Le choc de bas de tableau de la 11e journée de Pro D2 entre Soyaux-Angoulême et Grenoble a tourné à l'avantage des Isérois à l'issue d'une partie longtemps indécise (15-28). Les joueurs d'Aubin Hueber décrochent leur première victoire à l'extérieur de la saison. Les Angoumoisins, longtemps en tête, sont avant-derniers et n'obtiennent pas de bonus défensif.

Ben Botica plus précis que Sam Davies

Ce match des extrêmes entre l'avant-dernier et l'antépénultième de Pro D2 va d'abord tourner en faveur des hôtes. Face à des Grenoblois amorphes en début de rencontre, Soyaux-Angoulême score par trois fois grâce au pied de Ben Botica, auteur d'un 3 sur 4 face aux perches. Les Isérois se réveillent peu avant la 20e minute. Sur un ballon porté, Eric Escande trouve Wilfried Hulleu dans le petit côté. L'ailier grenoblois inscrit le seul essai de la première période. Les hommes d'Aubin Hueber auraient même pu être devant sans les deux échecs au pied de Sam Davies. Le meilleur marqueur de Pro D2, avec 120 points au coup d'envoi de ce match, a raté une pénalité à la 8e minute, envoyant son ballon légèrement à gauche. L'ouvreur gallois a également dévissé la transformation de l'essai de Wilfried Hulleu. Le reste de la première période ne sera qu'une succession d'erreurs de part et d'autre du terrain et ne verra pas le score évoluer.

Sam Davies répond à Ben Botica et a le dernier mot !

À l'instar de la première période, Angoulême et Grenoble pratiquent un rugby haché. Le match prend un autre tournant dans les vingt dernières minutes. Steeve Blanc-Mappaz, en capitaine, inscrit un deuxième essai pour rapprocher les siens avant que les pieds de Sam Davies et Ben Botica ne se répondent mutuellement. C'est au final l'ouvreur gallois qui a le dernier mot. Après avoir remis les siens à égalité, le buteur grenoblois inscrit un drop qui détruit complètement les Angoumoisins. Plus indisciplinés, les joueurs d'Alexandre Ruiz n'y sont plus et offrent le bonus offensif à Grenoble en fin de match sur un énième ballon porté, peu avant la sirène. Les hôtes, qui repartent bredouilles de cette journée ont tellement perdu pied, qu'ils ont été pénalisés sur l'engagement pour avoir mis trop de temps avant de botter le ballon, permettant à Sam Davies d'accentuer le succès des Isérois, le premier à l'extérieur cette saison.

Lors de la prochaine journée, Grenoble recevra, le 30 novembre, Vannes au stade des Alpes, où les hommes d'Aubin Hueber sont invaincus cette saison, alors que Soyaux-Angoulême se déplacera le lendemain sur la pelouse de Valence-Romans.