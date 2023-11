Pro D2 - Vannes s'est largement imposé à domicile contre Agen (47-10) ce vendredi 17 novembre lors de la onzième journée de Pro D2. Les Vannetais ont inscrit sept essais dont cinq en seconde période. Réduit à 14 à la demi-heure de jeu, Agen n'a jamais réussi à se montrer capable de résister aux attaques adverses. Vannes consolide sa place de leader avec le point de bonus offensif.

Battu pour la première fois le week-end dernier sur la pelouse de Colomiers, Vannes avait à cœur de se relancer devant son public ce vendredi 17 novembre et le club breton n'a pas fait dans la dentelle en dominant nettement Agen (47-10). Ballon porté, jeu au pied, passes lasers... les Vannetais ont fait parler leur puissance offensive pour inscrire sept essais dans cette rencontre et forcer cette équipe agenaise à défendre durant de nombreuses minutes. Réduit à 14 après un plaquage trop haut de Zak Farrance en première période, Agen n'a jamais trouvé les solutions pour exister dans cette rencontre.

Un manque d'efficacité en première période

Dès les premières minutes, les Vannetais ont donné le ton de la rencontre en s'installant dans le camp adverse et en choisissant d'aller en touche plutôt que de prendre des points faciles. Mais malgré cette domination territoriale, Vannes a mis plus de 20 minutes pour marquer ses premiers points, alors que le club breton était à 14 après le carton jaune reçu par Anton Bresler pour un mauvais déblayage à la quinzième minute. Le premier essai est venu d'un ballon porté, consécutif à une touche et c'est Patrick Leafa qui a libéré le stade de la Rabine (7-0, 23'). De retour à 15, Vannes a continué sa domination et c'est Agen qui s'est retrouvé avec un joueur de moins, mais pour toute la rencontre cette fois-ci car Zak Farrance a plaqué Romaric Camou, obligeant l'arbitre à sortir un carton rouge (32'). Dans la foulée, les Vannetais ont pris le large après un lancement de jeu sur une mêlée à cinq mètres de la ligne. Massimo Ortolan a été trouvé dans le côté fermé pour un essai en coin (12-0, 36'). Complètement dépassé, Agen a réagi pour la première fois juste avant la mi-temps sur un ballon porté, qui a été écroulé par la défense vannetaise. Une mauvaise défense qui a entraîné un essai de pénalité, ainsi qu'un carton jaune pour Pagakalasio Tafili (12-7, 40+1').

Une seconde période à sens unique

Au retour des vestiaires, Vannes a continué sa marche vers l'avant en inscrivant deux essais dans le premier quart d'heure pour valider le point de bonus offensif. C'est d'abord Andres Vilaseca qui a profité d'un bon travail de ses avants pour aplatir (19-7, 49'). Puis c'est Grégoire Bazin qui a conclu en force une longue séquence des avants vannetais (26-10, 55'). L'inspiration du match est ensuite venue de Maxime Lafage, remplaçant au coup d'envoi, qui a trouvé d'une superbe diagonale Romaric Camou qui, libre de tout marquage, a pu tranquillement aplatir entre les perches (33-10, 60'). À noter la belle inspiration de Théo Bastardie et de Philip Kite qui ont rapidement joué une touche à deux sur le début de l'action. Dans le dernier quart d'heure, Léon Boulier (40-10, 67') et Juan Bautista Pedemonte (47-10, 74') ont participé la fête, inscrivant tous les deux un essai pour le plus grand bonheur des spectateurs présents. Ce succès bonifié permet à Vannes de consolider sa première place au classement tandis que c'est une nouvelle défaite à l'extérieur pour Agen. Pour la 12e journée de Pro D2 dans deux semaines, Vannes se déplacera à Grenoble, tandis qu’Agen recevra Colomiers.