Pro D2 - Un petit point d'écart entre Aurillac et Valence-Romans seulement. Mais un point qui fait le bonheur des Aurillacois qui décrochent un court et précieux succès à domicile (11-10). Bousculés par les Damiers jusqu'à la sirène, les Cantaliens ont longtemps fait le dos rond et s'imposent d'un souffle. Les Drômois doivent se contenter d'un bonus défensif.

Les cinq dernières minutes ont dû paraître très longues aux supporters d’Aurillac dans les travées de Jean-Alric. Alors que leur équipe mène 11-10 face à Valence-Romans, les Drômois débutent une longue séquence à partir d’une mêlée située sur la ligne médiane. Petit à petit, les visiteurs grignotent le terrain et se rapprochent des 22 mètres. La défense des Aurillacois est mise à mal, sur le fil mais ne cède pas. Au courage, elle repousse les assauts du VRDR. Sur le dernier d’entre eux Adam Vargas est décalé sur l’aile droite. Le Drômois veut éviter d’être propulsé en touche avec le ballon et tente une passe vers le terrain. L'Aurillacois AJ Coertzen surgit et intercepte. Le public peut souffler, Aurillac s’impose.

En bord de touche, le manager drômois Fabien Fortassin est furieux, estimant sans doute que les siens auraient pu bénéficier d’une pénalité sur cette dernière séquence interminable. Mais les Damiers devront se contenter d’un bonus défensif.

Au-delà de cette dernière action, le staff du VRDR aura sûrement des regrets sur cette partie. Car les Drômois réussissent à rapidement prendre le dessus dans le jeu au sol. Malgré une période en infériorité numérique, les Damiers capitalisent même en inscrivant un essai par Adam Vargas et en réussissant à prendre tous les points au pied possibles par Lucas Méret (2/2) dans le premier acte. À l’inverse, Antoine Aucagne a alors un peu de déchet face aux perches (1/3). Cela fait la différence à la mi-temps : 3-10 en faveur des visiteurs.

Réalisme aurillacois

En deuxième période, les Aurillacois réduisent l’écart sur une pénalité d’Antoine Aucagne (50e) avant à nouveau de faire valoir leur défense. Les Damiers échouent à quelques centimètres de l’en-but aurillacois (53e) puis après un nouveau long temps fort, ils se cassent les dents sur la défense adverse, illustrée par un bon grattage d’Eoghan Masterson (58e). Dans la brume, Aurillac a laissé passer l’orage. Et se montre plus réaliste au moment de valider ses temps forts. Choix fort après l’heure de jeu, les locaux tapent leur pénalité en touche. Un ballon porté bien désaxé plus loin, Eoghan Masterson résiste à Thembelani Bholi pour aplatir. Et marquer l’essai qui permet aux joueurs d’Aurillac de repasser devant (11-10, 63e). La suite, c’est donc le bras de fer remporté par la défense des locaux face aux offensives des Damiers.

Ce succès est un petit bol d’air pour les Aurillacois et valide la bonne série en cours, après le succès décroché devant Brive et le nul ramené de Provence. En face, le point de bonus défensif est un peu amer. Car après un bon début de saison, marqué par une attaque de feu, le promu drômois marque un peu le pas désormais. Au moins au niveau comptable. Il s’agit d’un quatrième revers consécutif, même si sur cet enchaînement les Damiers évoluaient trois fois sur quatre à l’extérieur. Pour la deuxième fois cette saison, ils évitent tout de même le voyage à vide, avec un bonus défensif engrangé ce vendredi. Et bonne nouvelle pour les Drômois, ils retrouveront leur stade lors de la prochaine journée, lors de laquelle ils tenteront de se relancer face à Soyaux-Angoulême. De son côté, Aurillac évoluera à nouveau à domicile, face à Biarritz. Avec l’occasion d’étendre l’invincibilité en cours depuis trois matchs.