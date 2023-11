Le talonneur des Boks est touché au genou et devrait être éloigné des terrains pour une durée de six mois. Bongi Mbonambi qui avait quitté ses partenaires prématurément lors de la finale de la Coupe du monde face aux All Blacks n'est donc pas près de retrouver le maillot des Sharks...

Bongi Mbonambi ne devrait pas refouler les pelouses avant six mois. Sérieusement touché au genou, le talonneur des Boks devra passer de longues semaines à l'infirmerie. Pour rappel, Mbonambi n'avait disputé que trois petites minutes de la finale de cette Coupe du monde face aux Néo-Zélandais. Durant la Coupe du monde le talonneur a enchaîné les feuilles de matchs, six au total dont cinq en tant que titulaire. Après plusieurs semaines d'efforts c'était donc sur la pelouse du Stade de France, soir de finale que le genou finissait par "lâcher". C'est John Plumtree, entraîneur des Sharks de Durban qui a annoncé la mauvaise nouvelle ce mercredi. Le staff devra donc se passer de l'un de ses meilleurs joueurs... Pour rappel la franchise sud-africaine évolue au sein de l'URC mais joue également la Challenge Cup. Les Sharks recevront la Section paloise le samedi 9 décembre pour le compte de la première journée de Challenge Cup.