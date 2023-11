Après six journées, la Section paloise joue les premiers rôles en Top 14. Avec deux dernières victoires face à Toulouse et l'UBB, les Béarnais ont frappé fort et peuvent compter sur un collectif qui s'en sort toujours.

Pau est la belle surprise de ce début de saison. Forts d'une invincibilité à domicile et d'un large succès sur le terrain de Perpignan, les Bérnais sont confortablement installés sur podium du Top 14 aprèx six sorties. Le week-end derniers, les protégés de Sébastien Piqueronies ont réussi à se défaire d'une Union Bordeaux-Bègles venue avec des forces vives au Hameau. On pense ici à Matthieu Jalibert, Damian Penaud ou encore Louis Bielle-Biarrey. Pour faire tomber les Unionistes, les Palois ont pu compter sur un excellent Mickael Capelli, présent dans le XV de la semaine Midi Olympique. Lors de chacune de ses rencontres, la Section voit quelques joueurs sortir du lot pour faire la différence et l'emporter. Dans la Troisième Mi-Temps, nos journalistes ont évoqué la force du collectif vert et blanc. Ce samedi, la Section paloise va passer un nouveau test, sur la pelouse de Bayonne. De quoi, peut-être, frapper encore plus fort...