Paul Boudehent comme beaucoup de ses coéquipiers en Bleu ont retrouvé le Top 14 ce week-end. Le troisième ligne du Stade rochelais évoque dans les colonnes du Midi olympique son retour à la compétition.

Sa dernière apparition sous le maillot rochelais date du 17 juin 2023. Une date que les Rochelais ne sont pas près d'oublier. Car si certains l'auraient effacé de leur mémoire, cette date résonnera sans doute comme un regret éternel pour les hommes de Ronan O'Gara. Le 17 juin dernier, le Stade rochelais s'inclinait une nouvelle fois en finale du Top 14 crucifié par un essai de Romain Ntamack dans les derniers instants.

Depuis de l'eau a coulé sous les ponts puisque Paul Boudehent a passé plus de quatre mois avec le XV de France pour la Coupe du monde. Mais une fois encore, l'aventure ne s'est pas terminée comme les Bleus l'avaient imaginé. Une défaite en quart de finale qui envoyait la bande à Galthié en vacances plus vite que prévu. Alors le troisième ligne rochelais trépignait d'impatience à l'idée de retrouver les terrains : "On était prêts et contents de retrouver le groupe, quoi qu’il en soit. C’est notre passion. Si on peut jouer un week-end plus tôt, c’est cool. J’ai eu l’opportunité d’avoir trois semaines de vacances. On était frais et on n’avait qu’une envie."

Un retour à la compétition compliqué face à un Aviron bayonnais en grande forme qui a bien failli faire tomber les Rochelais dans leur antre. Paul Boudehent avoue : "Si la question est "est-ce que j’ai crampé", la réponse est oui (sourire). Mais ce sont des excuses. En Top 14, qui est un championnat si long, on peut toujours s’en trouver : soit tu es fatigué, soit tu n’as pas de rythme… Il ne faut pas se cacher derrière ça".

Face aux coéquipiers de Camille Lopez, les Hastoy, Danty et Bourgarit qui faisaient aux aussi leur retour en Top 14 n'ont pas montré leur meilleur visage, "je ne peux pas vous contredire", lâchait le troisième ligne qui ne souhaite pour autant pas se cacher derrière un manque d'automatisme : "On fait tous du rugby depuis des années et on se connaît bien, mis à part quelques recrues que j'ai découvertes et qui sont d’ailleurs de super mecs. Pour le reste, on s’est quitté il y a six mois mais en une semaine, les repères se retrouvent. Ça va vite. Ce serait en tout cas une excuse de parler de ça.". Reste à voir si les Rochelais sauront se reprendre dans le derby face à Bordeaux-Bègles ce week-end.