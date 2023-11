Découvrez la Dream Team de la 6e journée de Top 14, avec, notamment, Anthony Jelonch comme capitaine et Tristan Tedder comme supersub.

Pour cette sixième journée de Top 14, La Grande Mêlée dévoile l'équipe qui rapportait le plus de points en fonction du règlement du jeu. La meilleure équipe possible pour mettre tes potes ou tes collègues à l'amende dès le départ. La Dream Team est souvent dure à deviner au complet tant le championnat est fait de surprises. Mais avoir plusieurs éléments t'assure normalement un bon score !

De retour sur l'aile de la troisième ligne toulousaine face à l'Usap, Anthony Jelonch débute sa saison de Top 14 avec une performance impressionnante ! \ud83d\ude2e pic.twitter.com/lUIsxSmHfy — La Grande Mêlée (@lagrandemelee) November 13, 2023

Dans cette équipe, on retrouve six clubs différents. Castres, large vainqueur d'Oyonnax, arrive à placer pas moins de quatre joueurs. De même pour le Stade toulousain, qui a battu Perpignan, et qui peut se targuer d'avoir trois avants dans cette dream team : Peato Mauvaka, Richie Arnold et Anthony Jelonch. Clermont-Ferrand, vainqueur à Montpellier, son premier succès à l'extérieur depuis plus d'un an, aligne trois éléments dans cette équipe avec cette victoire. À noter que malgré la défaite de leurs clubs respectifs, Henry Arundell et Sam Simmonds ont les honneurs de cette dream team.

Auteur d'un essai et d'une prestation aboutie, Anthony Jelonch est le capitaine de cette Dream Team, c'est-à-dire le joueur qui rapporte le plus de points. Grâce à sa belle rentrée, Tristan Tedder est le "supersub" de cette deuxième journée de Top 14, le remplaçant ayant inscrit le plus de points. Pour jouer à La Grande Mêlée, cliquez ici !