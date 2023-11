Battue d'un petit point par l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du monde 2023, la Nouvelle-Zélande aurait appris que l'essai d'Aaron Smith en finale n'aurait pas dû être refusé. Selon le média local Stuff, World Rugby aurait concédé en privé que l'arbitrage vidéo n'aurait pas été utilisé correctement.

Décidément, l'arbitrage n'en finit plus de faire parler lorsqu'il s'agit de la Coupe du monde de rugby. Ce mardi, ce n'est pas la France qui est concernée mais bien la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks, qui ont atteint la finale de la compétition après avoir notamment battu l'Irlande, ont buté sur la dernière marche face à l'Afrique du Sud, en s'inclinant d'un point (12-11). Une défaite d'autant plus amère que ce mardi, le média néo-zélandais Stuff informe que World Rugby aurait reconnu en privé aux All Blacks que l'annulation de l'essai d'Aaron Smith en finale avait été fait en dehors des règles. Un aveu que l'instance du rugby mondial ne voudrait pas assumer en public.

Un vice de procédure

Smith avait inscrit cet essai à la 54e minute du match après une action de classe de Richie Mo'unga mais Wayne Barnes avait pris la décision de l'annuler à cause d'un en-avant au début de l'action après une touche. Le problème, c'est que cet en-avant signalé par l'arbitre vidéo Tom Foley a eu lieu quatre temps de jeu avant l'essai de Smith, alors que l'arbitrage vidéo n'est pas censé avoir le droit de revenir à plus de deux phases de jeu avant un essai lorsqu'il est question d'une faute de main. C'est une règle qui a été mise à jour dans le courant de l'année 2022.

Si certains diront que la Nouvelle-Zélande a bien marqué un essai par Jordie Barrett après cette action, il faut souligner que la transformation de Mo'unga était bien moins bien placée que si la réalisation de Smith avait été accordée. L'ouvreur a d'ailleurs manqué son coup de pied.