Comme chaque semaine le Midi Olympique vous propose son XV de départ avec les meilleurs joueurs à l'issue du week-end de Top 14. Zack Henry se retrouve à l'ouverture, Marcos Kremer en troisième ligne sous ses nouvelles couleurs et le palois Mickaël Capelli en deuxième ligne... Voici notre XV de la semaine.

Zack Henry, 21 points et un 100 % face aux perches, une performance précieuse pour la première victoire du Stade français sur la pelouse du Lou. Côté toulousain, deux hommes forts de la rencontre avec un Anthony Jelonch en pleine forme pour son retour en Top 14 et un Paul Costes qui confirme encore un peu plus qu'il a les épaules pour batailler dans ce championnat.

À Clermont, Moala a encore fait sa loi alors que Marcos Kremer s'est parfaitement acclimaté à son nouvel environnement. Au poste de demi de mêlée on retrouve Baptiste Serin qui a une nouvelle fois été précieux pour les Toulonnais. Un seul Castrais dans ce XV de la semaine en la personne de Tyler Ardron !