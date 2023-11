Quelques jours après la victoire face à Perpignan, le Stade toulousain enregistre le retour de Santiago Chocobares pour préparer le déplacement à Castres. En revanche, Peato Mauvaka est en vacances.

Les mouvements ne s'arrêtent pas du côté de Toulouse. Samedi dernier, les supporters toulousains ont eu le plaisir d'assister aux retours de six internationaux français face à l'Usap. On pense ici à Baille, Flament, Cros, Jelonch, Dupont et Ramos.

Sur le banc face à Perpignan, Antoine Dupont a joué un peu d’une demi-heure pour son retour en Top 14. Une prestation toute en sobriété du capitaine des Bleus.https://t.co/KgxjLYbEGB — Midi Olympique (@midi_olympique) November 12, 2023

Cette semaine, c'est un Argentin qui a repris le chemin de l'entraînement en la personne de Santiago Chocobares. Le centre des Pumas postule pour défier le Castres olympique ce samedi soir à 21 heures. Son compatriote Juan Cruz Mallia est toujours à l'infirmerie à cause d'une main fracturée.

Lui n'est pas international mais il a également retrouvé le groupe ce lundi : Matthis Lebel. L'arrière ou ailier s'est remis d'une entorse de la cheville. Même son de cloche pour Emmanuel Meafou, qui, remis d'une blessure à une cuisse subie il y a trois semaines, s'est entraîné normalement.

Mauvaka au repos

Il a été le premier international tricolore à reprendre en club. Après avoir été remplaçant face à l'UBB et titulaire lors des deux derniers matchs, Peato Mauvaka est en vacances cette semaine. De ce fait, celui qui était capitaine face à Perpignan ne fera pas le déplacement dans le Tarn pour y affronter le CO.

Le talonneur de l'équipe de France était de retour sur le terrain avec le Stade toulousain.



Au micro de Canal +, Peato Mauvaka est revenu sur son choix de vite reprendre la compétition après la déception du Mondial.



L'article : https://t.co/6D3ZbGFvqc pic.twitter.com/3yKwZXheMT — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 30, 2023

Toujours au rayon des absents, Alexandre Roumat était lui aux soins en ce début de semaine. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, le troisième ligne centre a été touché le week-end dernier mais rien de très inquiétant.

Ramos bien là

Il était sorti en boitillant en début de seconde période contre Perpignan, Thomas Ramos était bien à l'entraînement ce lundi avec l'ensemble de ses coéquipiers, tout comme Baptiste Germain, qui a repris après avoir été préservé la semaine passée.