En clôture de la 6e journée de Top 14, Toulon reçoit le Racing 92, un match primordial pour le RCT qui doit se racheter après la déroute à Perpignan. Les Racingmen espèrent, eux, continuer leur très bon début de saison. L'occasion, aussi, de voir s'affronter une première fois Noah Lolesio et Antoine Gibert.

L'un découvre le Top 14, l'autre n'a connu que ça, le premier apprend à connaître son nouveau club quand le second le connaît par cœur. Opposés à l'ouverture, Noah Lolesio et Antoine Gibert ont tout à prouver, à eux-mêmes d'abord à leurs coéquipiers aussi.

Deux joueurs, deux styles

11 février 2017, c'est la date du premier match d’Antoine Gibert en Top 14 avec le maillot ciel et blanc. En sept saisons dans l'élite, le jeune ouvreur français a souvent été numéro 2 avant de prendre la lumière, cette saison. Il faut dire qu'il avait du beau monde dans les pattes, Dan Carter, puis Finn Russell, rien que ça. Cette saison, il pourrait enfin avoir les clefs du camion francilien. Si Tristan Tedder est arrivé en provenance de Perpignan, c'est lui qui connaît la maison et Nolan Le Garrec le demi de mêlée de l'équipe.

Face à Lyon Antoine Gibert a enchainé sa troisième titularisation de l'année. Icon Sport

De l'autre côté, Noah Lolesio découvre tout, son équipe, le championnat, un pays... Alors, en l'absence du patron Dan Biggar, il doit montrer qu'il a les épaules pour le maillot frappé du muguet. Lui qui vient du Super Rugby (Brumbies) sait très bien attaquer, il est capable, sur un appui, un coup de pied, une passe, de tromper toute une défense et faire des différences énormes. Contre Chavancy et les puissants Racingmen il pourrait bien être visé et il devra montrer qu'il sait aussi défendre.

La pression sur les épaules

Antoine Gibert lui n'est pas un de ces attaquants de folie, comme son ancien coéquipier Russell, il a plutôt l'étiquette du gestionnaire, celui qui fait briller ses coéquipiers. Mais quand il le faut, il peut aussi sortir de sa boîte pour transpercer une défense ou marquer un essai assassin. Contre Toulon et Lolesio, alors qu'il ne devrait pas pleuvoir sur Mayol, il pourra exprimer tout son talent et montrer à son nouveau coach Stuart Lancaster que cette année il peut compter sur lui.

Lolesio va connaître son premier match dans la peau d'un titulaire, devant son public, de quoi avoir la pression. Mais le Wallaby sera bien entouré avec Baptiste Serin d'un côté, Duncan Paia'aua et Nayacalevu Waisea de l'autre. Numéro "10" dans le dos, alors qu'il n'aura pas la charge du but, il devra montrer à tout le monde qu'il peut assumer les grands rendez-vous. Ce dimanche soir, Gibert et Lolesio devront réguler le jeu de leur équipe, il faudra assumer et surpasser la pression.