Le demi d'ouverture Dan Biggar du Rugby club toulonnais a vécu une situation plutôt cocasse et douloureuse à la fois. En tentant de transformer un essai de Charles Ollivon, le numéro 10 du pays de Galles s'est bloqué le dos en prenant son élan. Il a donc cédé sa place.

Comme dirait un certain François Pignon, on dirait un cheval qui a raté une haie ! C'est bien parce que Dan Biggar est sorti sur ses deux jambes que la boutade est permise. En effet, Dan Biggar a cédé sa place à 10ème minute du match à Enzo Hervé pour une raison assez rare. Le numéro 10 du RCT s'est bloqué le dos en tentant de transformer le premier essai -par Charles Ollivon- des siens face à Perpignan et s'est écroulé au pied de son tee.

IMAGE COMPLETEMENT FOLLE ?



Au moment de butter, Dan Biggar se bloque le dos...

Bon rétablissement à lui \ud83d\ude4f #USAPRCT pic.twitter.com/i6cmXu4Ok8 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 4, 2023

Avec son habituel rituel, il a senti une douleur au moment de lancer sa jambe. Alors que le staff médical venait à ses soins, la civière a même été appelée. Au final, le joueur de 34 ans a quitté Aimé Giral sur ses deux jambes et a été filmé ensuite sur le banc toulonnais. Le RCT, actuellement septième, se déplace chez la lanterne rouge catalane. Nombre de Mondialistes sont sur la pelouse côté varois, à l'image d'Ollivon, Gros, Villière, Paia'aua, Waisea, Gigashvili, Alainu'uese, White et donc Biggar.