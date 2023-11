Toulouse qui reçoit Perpignan pour lancer le week-end, La Rochelle qui doit se ressaisir face à Bayonne et le Racing 92 qui se déplace à Mayol pour faire un gros coup, un Esteban Abadie record... Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette sixième journée de Top 14 !

Les matchs :

Samedi 11 novembre : Toulouse - Perpignan à 15h

Samedi 11 novembre : Castre - Oyonnax à 17h

Samedi 11 novembre : Lyon - Stade français à 17h

Samedi 11 novembre : Montpellier - Clermont à 17h

Samedi 11 novembre : Pau - Bordeaux-Bègles à 17h

Samedi 11 novembre : La Rochelle - Bayonne à 21h05

Dimanche 12 novembre : Toulon - Racing à 21h05

Les arbitres :

Toulouse - Perpignan : M. Rozier assisté de MM. Elias et Nuchy. Vidéo : M. Dellac

Castres - Oyonnax : M. Descottes assisté de MM. Blasco-Baqué et Mallet. Vidéo : M. Marchat

Lyon - Stade français : M. Charabas assisté de MM. Albert et Brousset. Vidéo : M. Briquet Campin

Montpellier - Clermont : M. Marbot assisté de MM. Duhau et Raynal. Vidéo : M. Gauzins

Pau - Bordeaux Bègles : M. Cayre assisté de MM. Crapoix et Gasnier. Vidéo : M. Rebollal

La Rochelle - Bayonne : M. Trainini assisté de MM. Bultet et Praderie. Vidéo : M. Castaignede

Toulon - Racing : M. Ramos assisté de MM. Chazal et Rousselet. Vidéo : M. Bonhoure

La statistique :

Esteban Abadie qui est arrivé sur la Rade en provenance de Brive cet été devrait être titularisé en troisième ligne aile. Un nouveau match avec le numéro "7" dans le dos en apparence anodin mais il n'en est rien. Cette apparition sur la feuille de match devrait être la 50e d'affilée pour le joueur, une statistique qui montre la régularité de l'ex-Briviste qui enchaînait déjà en Corrèze et a en plus rapidement su s'adapter à sa nouvelle équipe. Abadie n'a donc pas manqué un seul match depuis le 30 octobre 2021 !

Le choc :

Ce Toulon - Racing a tout pour être un vrai bon match de rugby. Déjà, parce que le RCT doit se racheter devant son public après la déroute d'Aimé-Giral, mais aussi car les hommes de Pierre Mignoni auront à cœur de battre des Franciliens qui leur tiennent tête depuis quatre matchs. En plus, le Racing 92 viendra dans le Var avec la ferme intention de continuer sa bonne série face aux Rouge et Noir et surtout de frapper un grand coup dans ce Top 14 où ils figurent déjà à la deuxième place.