Jonathan Danty, Antoine Hastoy, Uini Atonio... Le Stade Rochelais retrouve grand nombre de ses mondialistes avec le XV de France pour défier les Basques (ce samedi, 21h). Bayonne viendra avec une équipe compétitive, où l'Italien Federico Mori fera ses débuts.

Le Stade rochelais, après deux défaites consécutives, retrouve des forces vives avec le retour des internationaux français. Jonathan Danty, Antoine Hastoy et Paul Boudehent seront titulaires ; Pierre Bourgarit et Uini Atonio remplaçants. Reda Wardi manque à l'appel, comme l'Australien Will Skelton, un temps espéré.

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Nowell ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow (cap.) ; 7. Botia, 8. Tanga, 6. Boudehent ; 5. Dillane, 4. Lavault ; 3. Colombe, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Paiva.

Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Sclavi, 18. Piquette, 19. Cancoriet, 20. Iribaren, 21. Reus, 22. Favre, 23. Atonio.

Mori fera ses débuts

Quentin Béthune (coude) Peyo Muscarditz (commotion face à Clermont), Gaëtan Germain (cartilage), Yohan Orabé (périostite), Luke Tagi (cuisse) et Reece Hodge (pied) sont absents à Bayonne. Federico Mori, lui, jouera son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Le XV de départ de Bayonne : 15. Spring ; 14. Pourailly, 13. Maqala, 12. Mori, 11. Megdoud ; 10. Lopez (cap.), 9. Rouet ; 7. Héguy, 8. Bruni, 6. Huguet ; 5. Paulos, 4. Leindekar ; 3. Cotet, 2. Giudicelli, 1. Perchaud.

Remplaçants : 16. Acquier, 17. Scholtz, 18. Ceyte, 19. Bourdeau, 20. Aprasidze, 21. Tiberghien, 22. Martocq, 23. Tatafu.