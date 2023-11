De retour cette semaine au Stade toulousain après avoir disputé la Coupe du monde, Anthony Jelonch était présent en conférence de presse ce vendredi. Tous les signaux sont au vert pour le troisième ligne international.

Dans quel état d'esprit êtes-vous après avoir retrouvé le Stade toulousain cette semaine ?

Je suis très heureux. Je ne m'étais pas entraîné avec le groupe depuis le mois de janvier dernier donc ça n'a été que du plaisir lors de ma reprise. Même si j'avais revu mes coéquipiers durant ma convalescence, ce n'est pas pareil. Cette fois, j'ai vraiment préparé un match avec eux.

Comment allez-vous après la Coupe du monde ?

Après trois semaines de vacances, je me sens très bien. On a eu une première semaine compliquée pour digérer la défaite mais il faut passer à autre chose. Nous sommes des joueurs professionnels et de grosses échéances nous attendent dans les prochaines semaines.

Et physiquement ?

Six mois après ma blessure au genou, je me sentais déjà bien, alors à huit mois... Je n'ai plus aucun souci. Je n'ai pas mal en me levant le matin.

Comment avez-vécu ce Mondial de manière assez large ?

Depuis mars, c'était un contre-la-montre pour postuler à une place en équipe de France, alors ce n'était que du bonus d'y participer. Forcément déçu d'avoir perdu en quart de finale mais c'était ma première Coupe du monde, alors je me suis régalé.

Faisiez-vous partie des joueurs qui voulaient reprendre le plus vite possible, où vous aviez envie de pas mal couper après le Mondial ?

De mon côté, je n'avais pas coupé depuis très longtemps, alors c'est vrai qu'au troisième jour de vacances, je m'ennuyais chez moi. Mais je n'avais pas forcément envie de rapidement reprendre, ça m'a fait du bien à la tête et au corps de profiter de plusieurs jours de repos.

Comment appréhendez-vous les semaines à venir ?

On est tous remplis d'excitation. Je ne pensais qu'à une chose : reprendre avec le Stade toulousain après de longs mois sans pouvoir jouer. Personnellement, j'étais très excité et on a hâte de combattre.

Avez-vous un peu de mal à retrouver les automatismes ?

Nous vivons une semaine un peu particulière car nous n'avons que deux jours pour préparer Perpignan puisque le dernier match était dimanche à Pau. J'ai tout de même trouvé que le groupe s'est quand même bien comporté et on est prêts pour le match face à Perpignan.

En tant que leader de combat, quel regard portez-vous sur les difficultés qu'a Toulouse dans les zones de ruck ?

On y travaille dessus chaque semaine, mais je ne suis pas vraiment inquiet. Tout va se régler assez vite, j'en suis convaincu.