Pro D2 : Grenoble renoue avec la victoire au terme d'un match plein de caractère

Face à Valence-Romans, Grenoble a lavé l'affront de la défaite à Béziers lors de la dernière journée. Une victoire acquise dans la douleur (35-19), qui ne permet néanmoins pas encore aux Isérois de sortir de la zone de relégation.

En manque de confiance après sa lourde défaite à Béziers (48-3), Grenoble tient à bien démarrer son match, face à Valence-Romans, ce vendredi 10 novembre.

Dans cette optique, ils ouvrent rapidement la marque grâce à une pénalité convertie par Sam Davies, le maître à jouer gallois de cette formation isérois (1ere, 3-0). Mais sur le renvoie suivant, les hommes d'Aubin Hueber se trouent à la réception. Le ballon est capté par les visiteurs qui mettent en place leur première attaque, ballon en main. Rapidement, ils trouvent les extérieurs où Adam Vargas termine le coup (2e, 3-5). La transformation est manquée, mais les Drômois prennent les commandes. Grenoble, qui devait réussir son entame, peut craindre le pire...

Monsieur Sam Davies régale



Jamais battus au stade des Alpes cette saison, ses pensionnaires ne se laissent pas abattre. Ils reviennent progressivement. Et ne lâchent pas le ballon des mains pendant la première partie du premier acte. Pas toujours tranchants, ils insistent néanmoins et trouvent l'ouverture par leur capitaine Steeve Blanc-Mappaz, bien servi au pied par Sam Davies (22e, 13-5). Outre cet éclair, le buteur gallois est le fer de lance de cette équipe. Il réalise un sans-faute au pied et gère parfaitement temps forts comme temps faibles. Alors qu'il rajoute une pénalité, les siens rentrent aux vestiaires avec une certaine avance (40e, 16-5).

Valence-Romans recolle... puis rechute



Dès le retour des vestiaires, Grenoble enfonce le clou avec un essai de l'inévitable Karim Qadiri (42e, 23-5). On imagine alors le FCG lancé pour réussir un gros coup ce soir. Il n'en sera finalement rien. Car, longtemps privés de ballon, les visiteurs se rebiffent dès lors qu'ils retrouvent la possession. Et grâce à deux essais, inscrits par Mccauley (54e, 23-12) puis Vargas (61e, 23-19) reviennent tout proche de leurs hôtes. Vendue comme le derby du Vercors, la rencontre se tend, passé l'heure de jeu. L'objectif de la victoire se dessine pour les visiteurs, mais le FCG ne veut pas se laisser faire à domicile. Sur une échauffourée, Pontanier et Martel écopent d'un carton rouge, pour un échange de coups de poing. Dans le jeu, les derniers coups sont portés par les Isérois, qui prennent le large en fin de partie, grâce à un doublé de Dridri (73e et 80e). Toujours intouchable à domicile, Grenoble signe une nouvelle victoire, mais reste enlisé dans la zone rouge, suite au retrait de six points par la DNACG. Après un bon début de championnat, Valence-Romans poursuit sa chute. Et s'attend à trois semaines décisives face à des concurrents directs au maintien.