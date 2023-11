Malgré la défaite cruelle face à l’Afrique du Sud (28-29), en quart de finale de la Coupe du monde, les deux internationaux avaient, en accord avec le staff varois, décidé de se mettre à disposition du club lors des deux dernières journées de championnat. Contre le Racing 92, ils ne seront pas là.

Au bord de la Rade, le « ici tout est différent » a encore frappé. Alors que les pourvoyeurs d’internationaux, à l’instar du Stade Toulousain et de l’Union Bordeaux-Bègles, avaient laissé les Bleus en vacances, Toulon avait pu compter rapidement sur des forces vives : Gabin Villière, Charles Ollivon, et Jean-Baptiste Gros ont participé aux rencontres face à Oyonnax et Perpignan. Avec des fortunes diverses d’un point de vue collectif : un succès probant face aux Aindinois (41-7) et un revers cuisant face aux Catalans (26-22).

Depuis la fin de la Coupe du monde, le directeur du rugby Pierre Mignoni joue ses jokers au moment d’évoquer le sujet des vacances. "On fera du cas par cas, mais nous avons tout planifié avec les joueurs. C’est d’abord eux que ça concerne."

Le directeur du rugby Pierre Mignoni a expliqué faire au "cas par cas". Icon Sport

Pour deux éléments du XV de France, il est venu le temps du repos. Selon nos indiscrétions, le vice-capitaine et l’ailier du XV de France ne sont plus apparus au Campus RCT depuis le déplacement à Perpignan, samedi. Tous les deux ont quitté le Var pour se ressourcer à la suite de derniers mois éprouvants mentalement. En revanche, le pilier gauche est à disposition de l’entité frappée au muguet pour la réception du Racing 92, dimanche.

Ribbans et Isa en finisseur

Il était également difficile de manquer David Ribbans. Le colosse (2,02 m, 116 kg) est apparu avec le sourire pour sa rentrée des classes dans sa nouvelle école. Le deuxième ligne du XV de la Rose est arrivé pour soulager Brian Alainu’uese, surutilisé l’an passé (2021 minutes de jeu avec le RCT). Selon nos informations, l’ex-membre des Northampton Saints prendra place sur le banc.

Brian Alainu'uese pourrait être sur le banc contre le Racing 92. Icon Sport

Tout comme son nouveau partenaire, Facundo Isa, un habitué de la maison. Le Puma, qui a fini la Coupe du monde en qualité de titulaire après la blessure de Pablo Matera, a participé au collectif malgré un bandage au genou gauche.

Le dernier attendu est la star Leicester Fainga’anuku. Pour l’heure, le All Black, vice-champion du monde, a été contraint de rentrer au pays pour régler quelques soucis administratifs. Il est attendu au courant du mois pour débuter sa nouvelle aventure en Europe.

Du côté de Berg, l’organigramme sportif est impatient de pouvoir compter sur cette "pièce majeure du recrutement", dixit Bernard Lemaître, en juin dernier. "C’est un joueur polyvalent, qui joue principalement à l’aile avec les Crusaders, mais peut jouer au centre avec facilité. Il est rapide, puissant, peut aller au contact mais est capable de finesse. Il a montré sa volonté de venir, de se confronter aux meilleurs ailiers européens. Ses agents ont fait leur travail, et le club au sein duquel il souhaitait venir en priorité, c’était Toulon."