Les discussions à propos du lancement d'une Coupe du monde des clubs avancent. Cette compétition, qui réunirait la crème de la crème du rugby mondial, pourrait voir le jour à l'horizon 2028.

D'ici quelques années, le Stade rochelais, le Stade toulousain ou un autre club français pourraient devenir le roi du monde. À l'occasion de la première conférence des clubs organisée à Toulouse et réunissant les 42 clubs de l'EPCR mais aussi des représentants de World Rugby, des Six Nations, de l'URC, de la Premiership et du Top 14, le projet d'une Coupe du monde des clubs a été très largement discuté. Ce dernier serait de réunir tous les quatre ans les huit meilleures équipes de la Champions Cup et les huit meilleures du Super Rugby et du Pacifique.

"Un certain nombre de clubs de France et du Royaume-Uni ont poussé très fort dans ce sens"

"Il y a une véritable envie de développer une Coupe du monde des clubs et un certain nombre de clubs de France et du Royaume-Uni ont poussé très fort dans ce sens, a exprimé Dominic McKay, le président de l'EPCR. Nous savons que c'est un projet compliqué. Nous souhaitons vraiment travailler dur pour y parvenir." Si l'idée peut faire saliver, beaucoup d'indicateurs seront à valider pour que la compétition puisse voir le jour. À commencer par le calendrier, déjà très chargé, surtout en France, et donc difficile à moduler pour une telle compétition. "Cela serait de nouveaux rendez-vous pour les joueurs et les supporters, donc cela doit fonctionner en termes de calendrier, de format, et de logistiques pour les acteurs, avant tout", a avoué le boss de l'EPCR.

Une compétition tous les quatre ans en juin ?

Dominic McKay est ambitieux. L'homme a témoigné son envie "de faire quelque chose, si nous le pouvons, potentiellement en 2028 et 2032." "Nous discutons de façon positive avec nos collègues de l'hémisphère sud. Les prochains mois seront très instructifs sur ce dossier." Cette Coupe du monde, qui viendrait remplacer tous les quatre ans les phases finales européennes et de l'hémisphère sud, pourrait se dérouler lors des quatre week-ends du mois de juin.