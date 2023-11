Défait sur la pelouse de Pau dimanche soir, le Stade toulousain retrouve des forces quelques jours avant d'affronter Perpignan. Cette semaine, tous les internationaux français aptes à jouer ont fait leur retour à l'entraînement. Le capitaine des Bleus Antoine Dupont etait donc bien présent.

Les patrons sont tous de retour à l'entraînement avec le Stade toulousain. Ce mardi, les quelques supporters venus assister à la séance de leurs protégés ont pu apercevoir quelques visages qui les ont fait vibrer pendant la Coupe du monde.

Pour préparer la réception de Perpignan (coup d'envoi samedi à 15 heures), les Stadistes peuvent compter sur Cyril Baille, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, François Cros et Thomas Ramos. Ces quatre hommes étaient encore en vacances la semaine passée et n'avaient pas effectué le déplacement à Pau. Tout ce beau monde rejoint Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri et Melvyn Jaminet, qui ont eu repris un peu plus tôt.

Des retrouvailles "chaleureuses" pour Jaminet et Jelonch puisque lors d'un simple atelier, les deux hommes se sont heurtés involontairement. Arcade ouverte pour l'arrière, alors que c'est lui cuir chevelu qui a cédé pour le troisième ligne. Rien de très grave, simplement une scène assez cocasse.

Reposé et soigné, tout ce beau monde postule donc pour défier l'Usap sur la pelouse d'Ernest-Wallon.

Thibaud Flament et Cyril Baille postulent pour affronter l'Usap ce week-end. Icon Sport

Antoine Dupont de retour

Parmi les aptes à reprendre la compétition, on notera evidemment le retour d'Antoine Dupont, revenu de vacances. Victime d'une fracture de la pommette durant le Mondial, le capitaine de l'équipe de France fait donc son retour et postule pour défier l'Usap. À noter que le centre argentin, Santiago Chocobares, devrait être de retour pour préparer le derby face au Castres olympique, lui qui a fini sa Coupe du monde deux semaines après les Bleus.

Toujours au rayon des absents, Julien Marchand est toujours indisponible après son opération du genou. Même son de cloche pour Jack Willis et Juan Cruz Mallia, touchés pendant le Mondial. L'arrière argentin souffre d'une fracture de la main et a été opéré.

De la casse après Pau

Quelques minutes après la rencontre contre la Section paloise, Ugo Mola ne laissait pas place aux doutes en conférence de presse. Le manager toulousain avouait que les Stadistes "avaient de la casse".

Au Hameau, sont sortis blessés Joshua Brennan et Théo Ntamack. Le premier cité est directement parti faire des examens dans le Béarn et s'est fracturé une côte. Le jeune troisième ligne s'est lui blessé tout seul à la cheville en début de seconde période. Ces deux hommes ne défieront pas Perpignan ce week-end.