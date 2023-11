Romain Ntamack a réagi à l'élimination du XV de France en quart de finale du Mondial. Aussi "abasourdi" que ses coéquipiers, le demi d'ouverture des Bleus a également répété son envie de jouer à l'étranger à l'avenir.

Romain Ntamack est de retour. Pas sur les terrains, mais dans les médias. Le demi d'ouverture du XV de France (24 ans ; 36 sélections) était l'invité de la matinale de RTL, ce lundi, et a notamment réagi à l'élimination des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde. Lourdement blessé au genou en pleine préparation du Mondial, le numéro 10 du Stade toulousain a assisté à ce coup de massue depuis son canapé. "Je suis triste et déçu... D'autant plus que je cotoyais tous les garçons depuis quelques temps. Je ne pense pas qu'on méritait cette sortie dès les quarts, tout le monde nous voyait aller plus loin. Même à la fin du match je n'y croyais pas, j'étais abasourdi et j'ai juste essayé d'envoyer des messages à mes coéquipiers".

J'aimerais tenter une expérience en Nouvelle-Zélande ou en Australie

Romain Ntamack a également été invité à parler de l'arbitrage, véritable point de tension durant la phase finale de la Coupe du monde. Pour lui, les coups de sifflet de Ben O'Keeffe ne sont pas contestables. "Je ne remets pas en cause l'arbitrage. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette défaite autrement. Il nous a manqué un peu de chance parce que le match s'est joué à un point. La déception et la frustration sont toujours présentes pour certains. Rejouer en club va faire du bien à tout le monde, ils pourront penser à autre chose".

Élimination du #XVdeFrance : "Triste et déçu... Il ne faut pas remettre en cause l'arbitrage. Les garçons avaient fait le boulot, il a manqué un peu de chance"@RomainNtamack invité d'Yves Calvi dans #RTLMatin. Il publie : "Le rugby dans le sang" @michellafon pic.twitter.com/Gz1UdIrHoL — RTL France (@RTLFrance) November 6, 2023

Le numéro 10 poursuit en soutenant son sélectionneur. Alors qu'il doit s'exprimer fin novembre pour évoquer cette élimination soudaine en quart de finale, Fabien Galthié a reçu le soutien appuyé de Romain Ntamack. "Il n'y a pas de débat sur le fait qu'il doit rester, grâce à tout ce qu'il a apporté à cette équipe. L'élimintaion ne remet pas en question son histoire avec le XV de France". Enfin, "NTK" revient sur son désir de jouer à l'étranger, et plus précisément dans l'hémisphère sud. "Je l'évoque dans mon livre (Le rugby dans le sang, éditions Michel Lafon, sortie le 9 novembre). J'aimerais tenter une expérience en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Cela permet de voir une autre culture, j'ai toujours regarder le Super Rugby. Pourquoi pas aller aux États-Unis également, un pays qui recevra la Coupe du monde 2031".