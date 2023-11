La cinquième journée de Top 14 a pris fin dimanche soir avec la victoire paloise face à Toulouse. Mais tout au long du week-end, joueurs et managers ont donné leur ressenti sur les rencontres et leurs conséquences. Petit florilège.

Grégory Patat : "On a pris une leçon de rugby, Clermont avait plus faim que nous"

Agaçé de la défaite de son équipe au stade Marcel Michelin, le manager bayonnais Grégory Patat a reconnu que Clermont a su bien mettre son équipe en difficulté. "On a pris une leçon de rugby dans l’engagement, dans les rucks et en conquête. Ce qu’on ne voulait pas évidemment. Félicitations à Clermont qui a été meilleur que nous. Ils avaient plus faim que nous et on n’a pas tenu le ballon, ils nous ont mis sous pression tout le match et ils ont gagné la guerre du territoire." L'Aviron bayonnais s'est incliné 46-14 face à l'ASM et est actuellement 10ème au classement.

Ronan O'Gara : "Des choses doivent changer... J'espère que ce ne sera pas l’entraîneur"

C'est des mots forts qu'a employé le boss du Stade rochelais au sortir de la défaite des siens face à Oyonnax (19-17). Sous des conditions climatiques peu favorables au spectacle il faut le rappeler, les Rochelais n'ont rien proposé de ce que l'on est en droit d'attendre d'une équipe de ce calibre, même remaniée. Et le manager irlandais Ronan O'Gara en était bien conscient : "Compte tenu de notre début de saison, il est évident que nous allons devoir nous révolter très vite. On verra en début de semaine qui est apte. Des choses doivent changer sans attendre…j’espère que ce ne sera pas l’entraîneur."

Peceli Yato : "On n’a pas l’habitude d’en prendre quarante, on a réagi aujourd’hui"

Grand homme de la victoire clermontoise face à Bayonne, Peceli Yato s’est présenté tout sourire en conférence de presse. Le flanker a notamment rendu hommage à Fritz Lee tout en expliquant le sentiment de rébellion qui flottait autour des Jaunards. "On a écouté les mots de Christophe Urios, cela nous a touchés mais on a fait le boulot. On a pris quarante points à Lyon, on n’a pas l’habitude d’en prendre autant donc on a réagi. Tout simplement."

Pierre Mignoni : "Pour l'instant, on n'est pas une grande équipe"

Toulon n'y arrive pas ces dernières années à Perpignan. Et ce samedi, le RCT s'est incliné une nouvelle fois sur la pelouse d'Aimé Giral. Malgré un score accroché, l'Usap a pris l'ascendant grâce à un essai de Veredamu et s'est imposé 26-22. "Pour l'instant, on n'est pas une grande équipe, a déclaré la manager varois. Il nous manque de la sérénité et de la confiance collective. La victoire de Perpignan est méritée. On n'a pas contrôlé ce match et on n'a pas eu de maîtrise sur l'aspect stratégique et sur notre discipline. Il y a trop de déchet, trop de préicipitation, trop de mauvais choix."