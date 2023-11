Grégory Patat avait la mine des mauvais jours suite à la défaite bayonnaise à Clermont. Le manager de l'Aviron estime que l'ASM était tout simplement trop forte, ce samedi.

Grégory, quelle est votre première réaction après cette correction ?

On a pris une leçon de rugby dans l’engagement, dans les rucks et en conquête. Ce qu’on ne voulait pas évidemment. Félicitations à Clermont qui a été meilleur que nous. Ils avaient plus faim que nous et on n’a pas tenu le ballon, ils nous ont mis sous pression tout le match et ils ont gagné la guerre du territoire. Même quand on revient à 22-14 on est directement remis sous pression. À la fin on essaye de jouer dans notre camp mais ce n’est plus du rugby et on sort de nos schémas de jeu. Mais on va grandir, on ne se prend pas pour d’autres. Aujourd’hui Clermont a gagné toutes les collisions, les mêlées et les ballons portés au bon moment. Et puis c’est Clermont ! Quand ils jouent avec cette intensité-là… On est tombés sur plus fort que nous donc on va travailler. On se déplace à La Rochelle où il y aura encore des ballons portés et des gros porteurs. C’est bien, on verra si on a progressé.

L'essai de Callandret vient d'une bonne séquence. Comment expliquez-vous le fait de ne pas avoir su reproduire ces phases de jeu ?

C’est exactement la frustration que nous avons. Dès que nous avons eu un peu de possession nous avons été intéressants. Mais on a été pris par la pression des Clermontois. Défensivement, ils ont été très bons sur leurs premiers plaquages et sur les contests. Quand on envoie un tel message à l’arbitre c’est l’effet domino… Je n’ai rien à dire sur l’attitude, tous les joueurs ont le visage ensanglanté. Quand on regarde les résultats du week-end on s’aperçoit que ceux qui levaient les bras la semaine dernière ont pris une correction ce week-end. On va en tirer des leçons et j’ai horreur de ne pas voir de stabilité dans les contenus.

Vous présentez deux visages à domicile et à l'extérieur. Pourquoi ?

C’est le message que nous avons dit aux joueurs : pourquoi à Jean-Dauger on arrive à avoir un beau visage alors qu’à l’extérieur on a des passages à vide ? La motivation doit se créer entre nous et ne pas attendre d’être à domicile parce que l’histoire s’écrira peut-être autrement que la saison dernière. Ce samedi, Clermont était une équipe blessée et qui voulait montrer que leur défaite à Lyon était une erreur. Félicitations à eux et nous sommes tombés sur plus fort.

Qu'est-ce qu'il vous a manqué pour davantage perturber l'ASM ?

C’est un jeu de pression. On n’a pas assez mis cette équipe sous pression pour envoyer un bon message à l’arbitre. Quand on gagnait un bon ballon en touche on le perdait ensuite, il y a plein de petits détails comme cela. Il y a cette frustration de faire le yo-yo entre nos prestations à domicile et à l’extérieur.

Un mot sur le retour de Yan Lestrade, auteur d'un essai ?

Tout le monde est impliqué à l’Aviron. On voulait utiliser Yan pour mettre beaucoup de pression à George Moala parce qu’il est un facteur X de Clermont, et on l’a vu aujourd’hui. La semaine dernière on a fait 96 % de plaquages réussis et à la mi-temps il y avait déjà 25 % de plaquages manqués ce samedi… C’est la réalité de ce championnat.

Pensez-vous que vous manquez de facteurs X ?

Non, je fais des choix et je pense qu’on peut gagner sans facteurs X en restant dans notre cadre et notre plan de jeu. On a aussi des facteurs X mais qui ne sont peut-être pas assez prêts. Mais notre équipe doit être plus forte que tout cela.

Les leaders doivent-ils mieux faire passer le message ?

On a pris cinquante points. C’est la réalité. Mais l’erreur serait de tout remettre en question. J’insiste vraiment sur la stabilité de nos contenus. On a fait une super saison l’année passée mais c’est fini. On subit trop la pression des adversaires à l’extérieur, sauf à Toulon où on a été capable de rivaliser. On a mal à la tête, on n’est pas fiers mais on doit grandir en regardant vite devant.