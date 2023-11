De retour avec Toulouse depuis deux semaines, Ange Capuozzo sera titulaire à l'aile face à la Section paloise ce dimanche soir. L'international italien savoure son retour en club, et espère enchaîner les matchs.

Comment s'est passé votre retour en club après la Coupe du monde ?

Tout est rapidement rentré dans l'ordre pour moi. Ça fait forcément plaisir de retrouver les copains et de reprendre nos habitudes tous ensemble.

Faisiez-vous partie de ceux qui voulaient directement enchaîner avec Toulouse ?

Oui. C'était important de se projeter sur quelque chose d'autre après le Mondial. Je pense que tout le monde avait besoin de clôturer cet épisode. Pour ma part, j'avais de la fraîcheur physique. Rentrer et se poser chez soi, c'est bien, mais enchaîner les sorties avec Toulouse, c'était aussi un de mes objectifs. Je suis très heureux d'avoir pu postuler avec le groupe pour la reprise du Top 14.

Le ballon risque d'être humide sur la pelouse de Pau, avez-vous travaillé les réceptions de ballons hauts cette semaine ?

On commence à être habitués à ce climat après la semaine que l'on vient de passer. Alors oui, il va falloir être propre sous les ballons hauts mais il y a plein d'autres choses qui vont compter. Cela risque d'être un match spécial mais on va rester fidèle à notre jeu.

Avez-vous envie de prouver après une première saison à Toulouse tronquée par quelques blessures ?

Forcément, ça joue. J'ai aussi l'envie de prendre part à l'aventure collective. À titre personnel, j'avais un petit goût amer de ne pas avoir pu aligner les sorties la saison passée.

Comment avez-vous vécu la bascule entre l'atmosphère du Mondial et celle du Top 14 ?

Ça fait du bien de s'y remettre et de revenir à la maison. La Coupe du monde est magique, mais elle pompe énormément d'énergie. Pour le coup, entre la préparation du Mondial et la fin de saison dernière manquée, j'avais besoin de reporter le maillot du Stade toulousain. J'ai assez vite switché dans ma tête. C'était une très belle aventure mais elle est derrière maintenant.

Que retenez-vous de votre parcours avec l'Italie ?

Nous sommes plutôt satisfaits car on a directement réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, en 2027. Le calendrier faisait qu'on devait défier les All Blacks et la France lors des deux dernières journées. On voulait créer une surprise, ça n'a pas été le cas face à deux énorme équipes. Nous n'avons pas à rougir de notre performance. C'est une compétition qui est très positive dans l'ensemble.